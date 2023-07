FC København slår Vejle i kæmpe målfest

Det var ikke helt uden problemer, da FC København lørdag slog Vejle med 3-2 i anden runde af Superligaen.

FCK dikterede ellers opgøret fra start, og gæsterne kom også planmæssigt fra start, men det fik ikke Vejle til at kaste håndklædet i ringen.

Hjemmeholdet havde nemlig også gode momenter, hvor oprykkerne etablerede sig på banens sidste tredjedel. FCK kom som forventet også i front med 1-0, men Vejle kæmpede sig tilbage i flere omgange.

Der var dog klasseforskel, når FCK skruede op for tempoet i pasningsspillet. Alligevel var det et straffespark i midten af anden halvleg, der skulle til, før københavnerne fik sikret sejren.

Diogo Goncalves blev matchvinder i FC Københavns sejr i Vejle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle er dermed stadig uden point efter to runder, mens FCK har maksimum seks point på kontoen.

FCK var i toptændte fra start, og der stod FCK på det hele i kampens indledning. Jacob Neestrups tropper bankede flere gange på, og et mål lå i luften.

Føringsmålet kom efter 19 minutters spil.

Først blev målet ellers annulleret for offside, men et VAR-gennemsyn viste, at Jordan Larsson ikke var offside. Den svenske angriber åbnede dermed ballet i Nørreskoven.

Den føring holdt dog ikke længe, da Vejle-anfører Raúl Albentosa fire minutter senere headede hjemmeholdet tilbage i kampen efter et hjørnespark.

Udligningen gav Vejle ny tro på tingene, men FCK skruede op for tempoet og kvaliteten, og Roony Bardghji bragte gæsterne foran med 2-1 ti minutter før pausen.

Vejle kæmpede sig dog endnu en gang tilbage fem minutter inde i anden halvleg, hvor FCK's Dennis Vavro sendte bolden i eget net.

FCK jagtede efterfølgende føringsmålet, og efter 68 minutters spil sendte Diogo Goncalves gæsterne i front fra 11-meterpletten. Herefter var kampbilledet lidt rodet. Vejle pressede på, men FCK holdt stand og vandt 3-2.