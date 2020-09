FC København vil have derby udsat

Københavnerne har foreslået Divisionsforeningen at udsætte søndagens derby. Regeringen og sundhedsmyndighederne har besluttet, at kun 500 må være på stadion

FC København ønsker søndagens derby mod Brøndby udsat.

Det sker, fordi kampen står til at skulle afvikles nærmest uden tilskuere på tribunerne.

Regeringen og sundhedsmyndighederne meddelte tidligere tirsdag, at der ikke må være mere end 500 personer på stadion til Superligakampe i hovedstadsområdet i de kommende uger.

Det betyder, at søndagens derby ikke vil kunne blive afviklet med tilskuere. Som en konsekvens af det har FCK anbefalet, at kampen udsættes.

- Vi har foreslået Divisionsforeningen, at kampen bliver udskudt.

- Vi står nu med 12.000 tilskuere, der ikke kan komme ind og se kampen under ordnede forhold, men i stedet vil finde alternativer, hvor vi ikke har indflydelse på, om det afvikles korrekt med afstand, hygiejne og smittesporing, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen til klubbens hjemmeside.

FC København håber at få udsat søndagens derby mod Brøndby, da de ikke ønsker at spille kampen på et nærmest tomt stadion. Foto: Jens Dresling

FCK-direktøren peger på, at en afvikling med kun 500 personer på stadion vil have store økonomiske og sportslige konsekvenser, og den københavnske klub mener at man kan finde en alternativ dato til kampen:

- Vi har anvist forskellige løsningsmodeller til Divisionsforeningen.

FC København mener, at klubbens og dens fans har vist, at de kan håndtere kampe med tilskuere på forsvarlig vis. Der er detaljerede protokoller for, hvordan kampen skal afvikles, og det gør det ifølge FCK-direktøren det sikkert at gå til fodbold.

- Der har i øvrigt os bekendt ikke været et eneste tilfælde af smitte, der har kunne spores tilbage til et fodboldstadion, og derfor kan det også være svært at forstå beslutningen om ikke at afvikle kampe med tilskuere.

- Vi håber selvfølgelig ikke, at det er signalpolitik, og at der er gode faglige argumenter bag så væsentlig en beslutning, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen.

I Brøndby ønsker man ikke at udtale sig om FC Københavns ønske om udsættelse af søndagens derby i Parken, da det er en afgørelse, der udelukkende ligger i Divisionsforeningens regi.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, vil på vegne af turneringsadministratoren ikke udtale sig om den henvendelse, der er kommet fra FC København.

