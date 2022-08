FC Kollaps

FC København fik den værst tænkelige optakt til tirsdagens vitale play-off kamp mod Trabzonspor til Champions League.

De danske mestre kollapsede fuldstændig i anden halvleg mod Randers. De førte 1-0, men med tre scoringer på 12 minutter fik Randers vendt tingene helt på hovedet.

Randers tog fusen på FCK og vandt 3-1 i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Kronjyderne vandt 3-1 oven på en anden halvleg, hvor bundniveauet hos FCK var rystende lavt over hele linjen.

Defensiven sejlede rundt og flere af de etablerede navne lavede graverende fejl på stribe.

Ikke nok med FCK faldt helt sammen, fik de også to spillere på skadeslisten. Og det udløser nu en regulær stopperkrise.

Den tamme indsats mod Randers lover ikke godt for mulighederne for at indløse billet til Champions League.

Rasmus Falk præsterer normalt på et højt niveau. Men han satte gæsterne i gang, da han mistede bolden med en dribling på egen banehalvdel.

Siden scorede Randers to hovedstødsmål efter et par situationer, hvor hjemmeholdet holdt åbent hus.

Fra sidelinjen stod Jess Thorup i hvid skjorte og slips med armene over kort og med den stramme mine. FCK-træneren har fået noget at bekymre sig om inden sæsonens to vigtigste kampe. Læg dertil den sløje start i superligaen med blot to sejre i fem kampe.

Der var ikke spillet en halv time, før FCK havde foretaget to udskiftninger på grund af skader.

På det værst tænkelige tidspunkt er der opstået en regulær stopperkrise hos de danske mestre.

Jess Thorup har noget at tænke på. 1-3 mod Randers lover ikke godt før tirsdagens Play Off mod Trabzonspor. Foto: Lars Poulsen.

Viceanfører Nicolai Boilesen sad fortsat ude med en skade og midtvejs i første halvleg måtte David Khocholava trække sig ud med en skulderskade.

Det efterlader FCK med en kæmpe udfordring, hvis ingen af de to rutinerede spillere kan være med tirsdag mod Trabzonspor.

Unge, talentfulde Valdemar Lund kom på banen, scorede et flot hovedstødsmål og skal ikke lastes for kollapset. Det vil være en stor mundfuld, hvis han tirsdag skal spille fra start, fordi Boilesen og Khocholava ikke er klar.

Kort efter den skade måtte Mohamed Daramy trække sig ud. Det lignede en skade i baglåret, da han ved mållinjen skulle strække sig efter en bold.

Mohamed Daramy fik en skade i baglåret. Han måtte udgå inden en halv time var spillet. Foto: Lars Poulsen.

Grædende forlod han banen med trøjen over ansigtet. Det kan i værste fald betyde, at han går glip af det vitale opgør på tirsdag.

Trabzonspor, der er FC Københavns modstander i Champions League play-off tirsdag i Parken, startede sæsonen med at vinde 1-0 over Hatayspor. Andreas Cornelius blev skiftet ud et kvarter før tid., mens Jens Stryger Larsen spillede hele kampen.

