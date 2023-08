FC Midtjylland bekræfter: Henter forsvarsspiller

FC Midtjylland har tilsyneladende fået smag for sydkoreanske fodboldspillere.

Superligaklubben styrker nu defensiven med den 21-årige Lee Han-beom, der kommer fra FC Seoul og har underskrevet en aftale, der gælder for de næste fire år.

Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

- Han er fysisk stærk, atletisk samt dygtig i sine dueller, hvor han både bruger sin styrke og evne til at læse spillet. Samtidig er han en boldspillende forsvarsspiller, som kan sætte spillet, siger sportschef Svend Graversen.

Ifølge transfermarkt.de er den nye FCM-spiller noteret for 50 kampe i den bedste sydkoreanske række, K League.

Han har også optrådt for ungdomslandshold på flere forskellige alderstrin.

- Jeg er glad for at komme til Europa og FC Midtjylland. Nu er det vigtigste for mig at gøre en forskel på banen. Jeg har set flere af holdets kampe, og den offensive, aktive spillestil har gjort det attraktivt for mig at skifte hertil, siger Lee Han-beom.

- Min drøm er at komme på det sydkoreanske landshold, og her i klubben stiler jeg efter at vinde trofæer. Det er mine helt klare mål for de næste år, siger han.

Tidligere på sommeren hentede FC Midtjylland en anden sydkoreaner, nemlig angriberen Cho Gue-sung, der har scoret tre gange i sine første fem superligakampe.

- Jeg kender ham ikke personligt, men vi har spillet mod hinanden et par gange, siger Lee Han-beom.

- Jeg kender til hans historie i K League, og det bliver fedt at spille på samme hold som ham, hvor jeg håber, vi kan blive tætte holdkammerater, lyder det fra den nye FCM-stopper.