FC Midtjylland i dialog med gammel kending

Der bliver arbejdet på kontorerne på MCH Arena i FC Midtjylland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lægges energien i disse dage især på at få en yderst velkendt herre tilbage på heden.

Det drejer sig om 29-årige André Rømer, der kan stå foran et uventet comeback.

FCM-træneren Thomas Thomasberg, der tidligere har arbejdet med Rømer i Randers, spiller en afgørende rolle i at få hentet den 29-årige midtbanespiller tilbage til klubben.

Som Ekstra Bladet forstår det, er det ham, der givet udtryk for, at han ønsker at genoptage samarbejdet med Rømer, og han er altså hovedårsagen til, at der lige nu pågår en dialog mellem både spilleren, hans nuværende svenske klub Elfborg og FC Midtjylland.

Selv om det fortsat er ved dialogen er der mere og mere, der tyder på, at Rømer, der er en stor profil i sin svenske klub, og FCM igen bliver en ting.

Ifølge det svenske medie Borås Tidning har den 29-årige midtbanespiller selv givet udtryk for, at han af private årsager ønsker at flytte til Danmark, hvorfor han også har afvist at blive i det svenske

Men de holder formentlig lige nu vejret på Heden. Tidligere glippede deres 1. prioritet til angrebet Marcus Ingvartsen, og det betyder, at der stadig arbejdes på højtryk for at få hentet en angriber. Som Ekstra Bladet forstår det, så skal det ske i dette transfervindue.