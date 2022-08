FC Midtjylland i ny kæmpe fadæse

Det skete bare ikke.

For anden runde i træk smed titel-kandidaterne fra Heden en 3-0-føring ved pausen mod en oprykker, og ligesom i sidste uge endte kampen 3-3.

En decideret kortslutning hos Henrik Dalsgaard, der kostede et direkte rødt kort, og kæmpe panik før lukketid satte en tyk streg under Midtjyllands defensive problemer.

Henrik Dalsgaard fik direkte rødt kort for sin vanvidstackling på Musonda. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Katastrofe-defensiv

Der skal to til en tango, og i øjeblikket står FC Midtjyllands offensiv uden nogen defensiv partner.

FC Midtjylland har været kendt for at have en bund solid defensiv organisation i de forgangne sæsoner, men starten på denne sæson har været alt andet en solid.

Fordi lige så god offensiven er, lige så usikker er defensiven.

Erik Sviatchenko måtte lade sig udskifte tidligt i kampen, da han pådrog sig en grim hovedskade. Foto: Bo Amstrup

Nul clean sheets i de første fem kampe i sæsonen, 11 indkasserede mål, og når vice-anfører Henrik Dalsgaard flæsker en Horsens-spiller på midten af banen og får direkte rødt kort, blinker alle advarselslamper.

Selvom AC Horsens inden kampen var det hold med færrest skud på mål i Superligaen, lykkedes det Den Gule Fare at finde netmaskerne hele tre gange mod en vaklende FCM-defensiv.

At et hold, der vil spille med om Superliga-titlen, for anden uge i træk smider en 3-0-føring mod en oprykker viser klart og tydeligt, at der er kæmpe problemer.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Isaksen i hopla

21-årige Gustav Isaksen er et af Superligaens største talenter, og det viste han på ny fredag aften, da han var kampens helt store offensive oplevelse.

Isaksen var her, der og alle vegne og satte kampens første mål i nettet efter otte minutter. Unge Isaksen var også med i 2-0-målet og scorede sit andet mål i kampen kort før pausen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gustav Isaksen var her, der og alle vegne i kampen mod AC Horsens. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den unge kant ligner en spiller, der snart skal teste sig selv af på en større adresse.

Det virker dog som om, at både Isaksen og resten af FCM-offensiven går i omklædningsrummet, når de har scoret tre mål, fordi for anden uge i træk, skabte midtjyderne tæt på ingenting i anden halvleg.

Kæmpe Horsens-gejst

Fight, vilje og en venstre wingback, der kunne det hele, gav Horsens nyt liv.

Musonda, der også scorede i Parken mod FCK, reducerede efter en flot solotur i feltet.

To røde kort til Midtjylland og et straffespark hjalp gevaldigt på tingene, og pludselig stod der 2-3 og to mand i overtal.

Horsens bombarderede naturligvis Midtjylland-feltet til slut og det gav pote, da Magnus Jensen dukkede op i feltet efter 92. minutter og pandede bolden i mål til 3-3.