FC Midtjylland nærmer sig dyr profil

Det trækker op til våbenkapløb blandt mesterskabsbejlerne i Superligaen, hvor FC Midtjylland og FC København jagter offensive guldgravere.

Og FC Midtjylland nærmer sig første stik med et par forstærkninger. Der kan nemlig være mere offensiv power på vej til det midtjyske.

FC Midtjylland har ifølge Ekstra Bladets oplysninger sat slutspurten ind på at hente 22-årige Edward Chilufya til heden fra svenske Djurgården.

Der er dialog med begrundet tro på en endelig aftale mellem FC Midtjylland, Djurgården og kantspilleren fra Zambia.

Chilufya har de seneste par år manifesteret sig som en profil i Allsvenskan, og han har tiltrukket sig masser af bejlere.

Djurgården krævede således i sommer 5,5 millioner euro - altså omkring 40 millioner danske kroner - for kantspilleren, skrev svenske Fotbolldirekt. Det ville være et rekordsalg for svenskerne og fortæller historien om, hvilken kvalitet Chilufya besidder.

Siden da er der dog skåret et halvt år af kontraktlængden, og Djurgården er ikke længere midt i sæsonen. Derfor forventes en endelig pris heller ikke at ende i det luftlag.

Edward Chilufya afsluttede denne sæson i Allsvenskan med otte mål og fire oplæg i 29 kampe, da Djurgården endte som nummer tre.

Det har fået FC Midtjylland til at kaste kærligheden på kantspilleren, og han anses som en potentielt stærk tilføjelse til Bo Henriksens allerede potente offensiv, hvis det lykkes at lande en aftale.

FC Midtjylland har allerede brasilianske Vagner Love rendende rundt på anlægget i Ikast, hvor man venter på en offentliggørelse af den 37-årige angriber. Og der kan altså komme endnu mere krydderi til klubben.

