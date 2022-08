FC Midtjylland og Bordeaux enige om Jonas Lössl

FC Midtjylland og franske Bordeaux er blevet enige om en pris for Jonas Lössl, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu er fri til at forhandle sine personlige vilkår på plads

Det har længe stået klart, at 33-årige Jonas Lössl og FC Midtjyllands veje denne sommer ville skilles.

Nu er Lössl tæt på at have fremtiden på plads.

Han fortsætter efter alt at dømme karrieren hos franske Bordeaux, der ifølge Ekstra Bladet har afgivet et bud på målmanden, som FC Midtjylland har accepteret.

Tilbage står nu kun, at Jonas Lössl og Bordeaux, der i sidste sæson rykkede ned i den næstbedste franske fodboldrække, Ligue 2, bliver enige om Lössls personlige vilkår.

Det franske medie France Bleu Gironde melder, at der er tale om en to-årig aftale med option på et år mere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Annonce:

Mediet fortæller videre, at handlen bliver endelig i dag, såfremt Bordeaux ved et møde i eftermiddag for tredje gang bliver godkendt af DNCG, der er ansvarlig for føre tilsyn med regnskaberne for professionelle fodboldklubber i Frankrig.

Denne proces skal Bordeaux gennemgå, da deres voldsomme økonomiske problemer var tæt på at tvangsnedrykke dem til Frankrigs tredjebedste fodboldrække.

Det blev de reddet fra gennem en appel, derfor står den nu på Ligue 2, hvor de lørdag åbnede sæsonen med 0-0 mod Valenciennes.

Går Lössls handel i orden, så bliver det anden gang, af FC Midtjylland sælger ham til en fransk klub.

Fra 2014 til 2016 stod han i EA Guingamp.

Ikke det, vi havde håbet

Det gik ikke helt som håbet, da Jonas Lössl efter en længere periode i udlandet sidste år vendte hjem til FC Midtjylland, som han i perioden 2010-2014 stod 127 kampe for.

Lössl blev nemlig overhalet indenom af klubbens unge islænding Elias Olafsson, og i januar blev han derfor udlejet til Thomas Franks Brentford.

Annonce:

Allerede i dengang udtalte Lössl, at han ikke regnede med, at han ville vende tilbage til FC Midtjylland, når lejeaftalen havde sit udløb.

- Det var drømmen, at Lössl skulle slutte karrieren hos os, så det gør pisseondt personligt, men vores opgave er at stille det bedste hold, lød det i juli fra administrerende direktør i FCM, Claus Steinlein, til Discovery om Lössl-situationen.