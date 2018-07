FC Midtjylland på lang rejse: De venter i Champions League-brag

Hvis fodboldklubben FC Midtjylland spiller sig videre fra anden runde i Champions League-kvalifikationen, får holdet modstand fra enten Kroatien eller Israel i tredje runde.

Det står klart, efter at der mandag blev trukket lod til tredje kvalifikationsrunde i Nyon.

FC Midtjylland skal i så fald møde enten kroatiske Dinamo Zagreb eller Hapoel Beer-Sheva fra Israel.

Tredje runde er næstsidste skridt på vejen mod Champions League-gruppespillet, hvor playoffrunden er sidste skridt.

I første omgang skal FC Midtjylland besejre FC Astana i anden kvalifikationsrunde.

Første kamp spilles tirsdag i Kasakhstan, og der er returkamp i Herning onsdag i næste uge.

Hvis FC Midtjylland taber samlet til FC Astana, bliver det danske hold overflyttet til Europa League-kvalifikationen.

Af de to mulige modstandere i tredje runde er Dinamo Zagreb det mest kendte hold.

Klubben har vundet ligaguldet i Kroatien 12 af de seneste 13 sæsoner og har en del gange været med i Champions League-gruppespillet.

Det skete senest for to sæsoner siden, hvor Dinamo Zagreb dog sluttede sidst uden point i en gruppe, der også talte Juventus, Sevilla og Lyon.

For fire år siden viste AaB, at Dinamo Zagreb er til at besejre for et dansk hold, da holdene mødtes i tredje kvalifikationsrunde til Champions League.

AaB's daværende danske mestre kom efter 0-1 hjemme alligevel videre efter en 2-0-sejr på udebane.

Hapoel Beer-Sheva har de seneste tre sæsoner vundet ligaen i Israel.

I de seneste to sæsoner er holdet nået frem til playoffrunden om at komme i Champions League-gruppespillet, men i begge tilfælde røg Hapoel Beer-Sheva ud.

