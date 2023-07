FC Midtjylland sælger hurtigt 100 Cho-trøjer til Sydkorea

Den sydkoreanske angriber Cho Gue-sung har allerede vist sit værd på fodboldbanen med matchvindermålet mod Hvidovre i superligapremieren i fredags, og FC Midtjylland-bomberen kan også blive en stor kommerciel succes.

I torsdags åbnede FC Midtjylland for at sælge og sende merchandise til Sydkorea, og de første ordrer er allerede håndteret. Det siger FC Midtjyllands kommercielle direktør, Jacob Jørgensen.

- Der er allerede røget trøjer afsted til Sydkorea, der er sendt cirka 100 afsted siden i torsdags, siger FCM-direktøren mandag formiddag.

Han forventer, at mange flere trøjer vil blive sendt samme vej. Men det er svært at spå om præcis hvor mange.

Den 25-årige angriber har et stort navn i hjemlandet med over 2,5 millioner følgere på sociale medier. Han er også et aktiv for Sydkoreas landshold, for hvem han scorede to gange under sidste års VM.

- Vi har ikke lagt nogen markedsføringskræfter i Sydkorea endnu, og vi har heller ikke angrebet retailmarkedet - de fysiske butikker i Sydkorea - endnu. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi kommer bredt ud i Sydkorea, som er et helt nyt marked endnu. Vi skal finde den rigtige løsning og de rigtige samarbejdspartnere, før vi går videre med det.

Potentialet er vanvittigt stort

- Det er svært at estimere, hvordan det kommer til at gå. Det kan være, at vi ikke sælger flere trøjer, men det kan også være, at vi sælger rigtig, rigtig mange. Hvis fem procent af hans følgere køber en trøje, så er det 125.000 trøjer. Det er måske højt sat, men vi ved ikke, hvor mange vi kan sælge, og potentialet er fuldstændig vanvittigt stort, siger Jacob Jørgensen.

På FC Midtjyllands hjemmeside koster en spillertrøje 700 kroner. Det koster 150 kroner ekstra, hvis man skal have trykt Chos navn og nummer på ryggen. Dertil kommer 325 kroner for fragt til Sydkorea, så den samlede pris for en fodboldtrøje ender på 1175 kroner for en Cho-fan i Seoul.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den pris håber FCM at kunne gøre lidt mindre.

- Hver gang vi sender en trøje derover, er det en god forretning for os, for sydkoreanerne betaler trøjens danske pris plus fragtomkostningerne, så vi tjener det samme på en solgt trøje til Sydkorea som en solgt trøje til Danmark.

- Det eneste, vi kan gøre billigere, er fragten til Sydkorea, og det arbejder vi på. Men sydkoreanerne er vant til at betale en væsentlig overpris for europæiske mærkevarer sammenlignet med prisen i Europa, siger Jacob Jørgensen.

Går trøjesalget amok, skal han have ringet til FCM's producent, for lageret er ikke endeløst.

- Forud for sæsonen bestilte vi det antal trøjer, som vi forventede at kunne sælge. Der havde vi ikke købt Cho. Men vi har en god aftale med Puma, som på to måneder kan få produceret tusinder eller hundredtusinder af nye trøjer, hvis der bliver brugt for det, siger FCM-direktøren.

'Alt merchandisesalg er vores fortjeneste'

Han forventer også, at det sydkoreanske marked er åbent for at købe andet Cho-relateret merchandise.

- Vi tror, at der er marked for at sælge andet end FCM-trøjer med Cho på ryggen til Sydkorea. Vi arbejder på nogle forskellige ting, som jeg ikke lige kan røbe endnu, siger Jacob Jørgensen.

Et stort merchandisesalg kommer i første omgang ikke fodboldspilleren økonomisk til gode.

- Vi ejer de immaterielle rettigheder, så alt merchandisesalg er vores fortjeneste. Hvis vi laver nogle andre samarbejder i Sydkorea sammen med Cho, så skal vi selvfølgelig snakke med ham om det, siger Jacob Jørgensen.

Ifølge danske og sydkoreanske medier betalte FC Midtjylland cirka 22,5 millioner kroner for at købe angriberen fri af Jeonbuk Hyundai. Hans aftale med FC Midtjylland løber i fem sæsoner.