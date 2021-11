FC Midtjylland satser millioner i Afrika

Ulvene har bygget det bedste fodboldanlæg i Nigeria og tror på, at det kan give yderligere succes med at finde de bedste talenter i det store land

Raphael Onyedikas gennembrud i FC Midtjylland lægger sig til rækken af store nigerianske spillere på de kanter.

Og nu går FC Midtjylland hårdt ind for at få yderligere succes i Nigeria.

Ulvene har valgt at opgradere sit engagement i samarbejdsklubben FC Ebedei markant.

Klubben ventes inden for kort tid at løfte sløret for en stor opgradering af klubbens anlæg, hvor træningsbanerne er blevet løftet og nu står som de bedste i landet.

Frank Onyeka blev i sommer solgt til Brentford for 75 mio. kr. Foto: Claus Bonnerup

En sidegevinst ved det projekt er, at landsbyens beboere får adgang til vandingsanlægget og kan hente rent vand gratis.

FC Midtjylland indledte for omkring 15 år siden et samarbejde med chefen for FC Ebedei, Churchill Oliseh.

Gennem det link har klubben landet nogle af de stærkeste udenlandske spillere i klubbens historie som Frank Onyeka, Paul Onuachu, Sylvester Igboun og Femi Ajilore.

Paul Onuachu har udviklet sig til et målmonster i Genk. Foto: Lars Poulsen

Ulvene har investeret et par millioner i udbygningen af anlægget i Nigeria og så investeringen i den løbende drift blive fordoblet.

Bestyrelsesformand Rasmus Ankersen omtalte planerne for Nigeria i sommer, da Danmarks rigeste mand, Anders Holch-Povlsen, gennem Heartland købte sig ind i klubben.

FC Midtjylland har den seneste tid haft stort fokus på spillere fra Brasilien, men satsningen i FC Ebedei indikerer forstærket fokus på spillere fra Nigeria.