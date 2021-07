FC Midtjylland-spiller er blevet testet positiv for corona

FC Midtjylland må klare sig uden midtbanespilleren Mikael Anderson i en periode, da han er blevet testet positiv for corona.

Anderson meldte afbud til onsdagens kamp i Champions League-kvalifikationen på grund af sygdom, og torsdag har han leveret en positiv coronatest, skriver klubben på sin hjemmeside.

Dansk-islændingen er nu isoleret, og klubben tager sine forbehold.

- Vi har iværksat skærpede tiltag for at undgå yderligere smitte. Resten af holdet blev testet negativ forud for Celtic-kampen og bliver testet igen inden lørdagens opgør mod Viborg FF i 3F Superliga.

- Dermed vil alle, der er på eller omkring holdet, have negative test, før de deltager i kamp, skriver FCM på sin hjemmeside.

FC Midtjylland er midt i et meget travlt kampprogram, hvor holdet spiller op til 13 kampe på halvanden måned frem til landskampspausen i slutningen af august.

Lørdag gælder det Viborg i Superligaen, og tirsdag gæster holdet PSV Eindhoven i Champions League-kvalifikationen.