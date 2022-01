FC Midtjylland tæt på transferbombe

FC Midtjylland er tæt på at hente den tidligere tyske landsholdsspiller Max Meyer

De elsker at smide en transferbombe til allersidst i FC Midtjylland.

Denne gang er ikke nogen undtagelse, for på transfervinduets sidste dag arbejder midtjyderne på en spiller med et meget flot cv.

FC Midtjylland er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tæt på at lukke en kort aftale med den tyske midtbanespiller Max Meyer, der det seneste halve år har været på kontrakt i Fenerbahce.

Her har han dog mest siddet på bænken, og med et loft på antallet af udlændinge i truppen har den tyrkiske klub arbejdet på at sende Max Meyer videre allerede i januar.

Det kan blive i FC Midtjylland, han ender, for klubben er altså i afsluttende dialog med tyskeren med de fire landskampe, og kilder fortæller, at der er stor tro i det midtjyske på, at en handel bliver en realitet.

FC Midtjylland arbejder på at lave en aftale med spilleren, og hvis man får de sidste detaljer på plads, får man altså et af de store navne til Heden.

Max Meyer har spillet fire tyske landskampe - tæt på 200 kampe for Schalke - og så har han også været forbi Premier League hos Crystal Palace.

Næste stop kan blive Superligaen.