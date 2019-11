FC Midtjylland ydmyger FC København i Superliga-topopgør

HERNING (Ekstra Bladet): FC København skal grave sig op af et kæmpehul, hvis de til foråret skal genvinde mesterskabet.

FC Midtjylland udspillede i sekvenser løverne, da sæsonens andet stormøde mellem de to titelbejlere endte med en meriterende 4-1-sejr.

Det hele eksploderede midt i første halvleg, da FC Midtjylland for alvor skruede op for tempoet efter en afventende start, og Sory Kabas sæson slog en kolbøtte inden for et minut.

Et flot FC Midtjylland-angreb over venstrekanten endte med, at Mikael Anderson ihærdigt nåede bolden på baglinjen og drejede den ind til Sory Kaba. Den dyreste spiller i FC Midtjyllands historie demonstrerede totalt fravær af selvtillid, da hans ubeslutsomhed gjorde det let for Sotirios Papagiannopoulos at blokere afslutningen ud til hjørnespark.

Den dødbold kom til gengæld til at forandre alt for Kaba.

Evanders giftige hjørnespark udløste panik i FCK-defensiven. Det lykkedes at afværge de to første ulve-afslutninger, inden bolden dumpede ned foran Sory Kaba, der trods alt ikke var så blottet for selvtillid, at han ikke kunne hugge kuglen i det tomme mål.

Hvad selvtillid betyder for en angriber, kunne konstateres to minutter efter scoringen. En forvandlet Kaba gik uimodståeligt ind i en luftduel med Victor Nelsson og headede kuglen snert over Kalle Johnssons mål.

Få minutter senere fløj den store FC Midtjylland-angriber op i vandret og saksesparkede bolden væk ved midterlinjen. Det var en spiller, der med sine aktioner sagde til publikum og medspillere 'Undskyld forsinkelsen, venner... Nu er jeg ankommet.'

FC København havde fra kampens start budt førerholdet op til dans. Michael Santos burde have scoret, da han fik en god chance efter fem minutter. Og kort inden åbningsmålet kom Dame N'Doye frem til en stor mulighed, men afsluttede svagt presset af Erik Sviatchenko.

Ligheden i duellen forsvandt imidlertid fra det øjeblik FC Midtjylland kom foran. Viktor Fischer gestikulerede bare minuttet efter 1-0 målet ophidset mod sine holdkammerater for at ruske op i den passivitet, der havde udløst hjemmeholdets føring.

Men frem mod pausen virkede FC København som en gruppe zombier - et hold i forrådnelse. FC Midtjyllands unge hold var et niveau over sine rivaler, og det kunne være gået helt galt for løverne.

Emiliano Marcondes var tæt på at score spektakulært, da han fra midten af banen headede kuglen over den strandede Kalle Johnsson, men kuglen tog et enkelt hop på græsset og ramte underkanten af overliggeren.

Evander havde i et par omgange taget tilløb til scoring i tilløbet til pausen, og kort før Jens Maae sendte holdene til te, kom belønningen, da Awer Mabil svingede et superindlæg ind i panden af brasseren, der headede ind til 2-0.

Med otte gangangere i startopstillingen fra torsdagens Europa League-opgør mod Dynamo Kiev havde FC København brug for noget ekstraordinært for at finde energien til at komme tilbage i kampen.

De havde ikke brug for et fejlagtigt dømt frispark fem minutter efter pausen, da Karlo Bartolec hændeligt stødte hovedet sammen med Emiliano Marcondes i en luftduel. Og de havde ikke brug for at Dame N'Doye passivt lod Sory Kaba slide sig fri på Evanderts frispark til et åbent hovedstød og 3-0.

Ståle Solbakken havde netop sparet Dame N'Doye i Europa med henblik på topkampen. Han var spilleren, der skulle gøre forskellen... ikke den facon Solbakken havde forestillet sig det.

Senegaleseren fik godt nok kort tid efter bragt antydningen af spænding ind i kampen, da han fra tæt hold huggede 3-1 ind, men inden løverne for alvor kunne tro på et comeback, kostede N'Doye to minutter atter på en dødbold, da Erik Sviatchenko rykkede fri på et hjørnespark og headede 4-1 ind... oplæg fra Evander, naturligvis.

Fra det sekund var en decideret ydmygelse af FCK i sigte, men topholdet kom ikke tættere på end et stolpeskud fra Awer Mabil.

Det var nådigt sluppet for FC København, og Ståle Solbakken skal nu i tænkeboks for at komme op med det lille mirakel det vil være at hente syv point på et hold, der stort set ikke gør andet end at vinde.

