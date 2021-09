FC Midtjyllands ti mand tilføjer FCK sæsonens første nederlag

På trods af en mand i undertal lykkedes det FC Midtjylland at vinde 1-0 over FC København i Parken - det var FCK's første nederlag i Superligaen i denne sæson

Der var lagt op til et festfyrværkeri af et topopgør i et næsten fyldt Parken, hvor 34.378 tilskuere var mødt frem til nyklassikeren mellem FC København og FC Midtjylland.

Men festen fusede ud, for kreativiteten og chanceproduktionen kunne slet ikke leve op til den forrygende ramme, og i stedet var det spillernes dumheder, der sprang mest i øjnene, da gæsterne brød værternes stime på ni sejre i træk i alle turneringer med en – på baggrund af kampens udvikling – nærmest sensationel sejr på 1-0.

Midtjyderne slap nemlig godt fra en kæmpe dumhed men straffede selv en mindre af slagsen fra københavnerne, der i mere end en time var i overtal på hjemmebanen, men ikke formåede at nedbryde den sortklædte forsvarsmur.

Med sejren overhaler Bo Henriksens tropper Jess Thorups ellers så sejrsvante tropper i toppen af tabellen.

Junior Brumado blev matchvinder i Parken. Foto: Lars Poulsen

Kampen tog farve af en kæmpe dumhed fra Evander, der midt i første halvleg bagfra løb Jonas Wind op midt på banen og stemplede ham med hele fodsålen højt oppe på læggen.

En forbrydelse, den 23-årige brasilianer åbenbart troede, han kunne slippe af sted med trods de mange rullende kameraer i nationalarenaen.

Det kunne han selvsagt ikke, og efter et nådesløst afslørende VAR-tjek var farven rød på det kort, som dommer Jakob Kehlet trak op af lommen.

Landsholdsangriberen kom på benene igen, mens en slukøret Evander blev ledsaget ud ad banen.

Jakob Kehlet kunne efter et VAR-gennemsyn smide Evander i bad. Foto: Lars Poulsen

Kort efter tog Bo Henriksen PIone Sisto ud og styrkede den i forvejen massive defensiv med midtbanemanden Charles.

Så var kampscenariet trukket helt op med et boldbesiddende hjemmebold og et kontrasatsende udehold.

Nicolai Boilesen forærede mod slutningen af halvlegen gæsterne netop et kontraløb, da han i luften gik helt skævt af en lang bold, så Gustav Isaksen kunne stikke i dybden. Han spillede nydeligt på tværs til Junior Brumado, som dog trådte i bolden og smed den pæne chance væk.

Dermed kunne de to hold gå til pausen efter en yderst chancefattig halvleg, hvor Jonas Winds hovedstød på Pep Biels indlæg efter 17 minutter var et enligt højdepunkt.

Stemningstribunen i det udsolgte Parken, hvor Sektion 12 holder til, var grundigt forberedt med denne spektakulære tifo. Foto: Lars Poulsen

Pausen blev åbenbart brugt bedst i midtjydernes omklædningsrum, for FCK’erne virkede ufokuserede fra start, og efter en pasningsfejl fra Carlos Zeca tog Brumado i det 47. minut sagen i egen hånd, trak forbi et par passeive modstandere og stangede til bolden fra godt 25 meters afstand.

Boldens bane blev rettet af på David Khocholavas ben og snød fuldstændigt Kamil Grabarai målet, og så var der pludselig skabt ørenlyd for FC Midtjyllands godt 1.000 medfølgende fans i samme ende.

Junior Brumado fejres af holdkammeraterne i den ende af banen, hvor deres sortklædte fans kunne juble med. Foto: Lars Poulsen

13 minutter senere faldt styrtdykkede temperaturen blandt hjemmeholdets mange fans, da Jens Stage trak Isaksen omkuld, hvorefter Kehlet pegede på pletten. Endnu engang var VAR hans ven, der sørgede for at bringe orden i sagerne: Forseelsen bliev begået udenfor feltet, og Isaksen sparkede frisparket over.

Jess Thorup fik noget at tænke over undervejs i topopgøret. Foto: Lars Poulsen

En frustreret FCK-træner Jess Thorup forsøgte sig med friske kræfter. Først blev Kamil Wilczek sendt i aktion, og så smed han debutanten Ísak Bergmann Jóhannesson og Peter Ankersen ind i kampen, som i den grad savnede kreativitet fra hjemmeholdets side. Og de fleste FCK-fans tog sig nok i at savne en dåseåbner som Rasmus Falk.

Et par forsøg udefra fra Zeca og Wind var det nærmeste, FCK kom på en udligning.