FC Nordsjælland flopper fælt trods stor dominans

Fysik vandt over teknik, da AC Horsens søndag vandt 1-0 ude mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Dermed kan jyderne sætte tre point på kontoen for første gang siden sejren over FCK i sæsonpremieren.

Dermed rykker Horsens forbi FCN i Superligaen. Horsens er nu placeret på syvendepladsen med ni point for syv kampe, mens FCN er på ottendepladsen med otte point.

Det var tydeligt allerede fra starten af kampen, at det var to forskellige hold, der mødtes.

FCN havde en klar overvægt i boldbesiddelsen, mens udeholdet forsvarede langt tilbage på banen.

FCN's spil med bolden gik dog for langsomt.

Det betød også, at første halvleg var relativt chancefattig. Nordsjælland havde flest forsøg mod mål, hvor særligt fløjspilleren Jonathan Amon var aktiv, men chancerne blev aldrig farlige.

Det kom derfor lidt ud af ingenting, da udeholdet bragte sig foran efter 37 minutter.

Venstrebacken Thomas Kortegaard slog et upresset indlæg, og Mikkel Qvist, der spillede angriber i dagens kamp, sneg sig om bag FCN-forsvarsspilleren Abdul Mumin og headede bolden i mål fra kort afstand.

Horsens bragte sig foran i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

Kampbilledet var det samme efter sideskiftet, og efter 51 minutter var Horsens tæt på at fordoble føringen.

Efter lidt klumpspil tæt på Nicolai Larsen i FCN-målet afsluttede fløjspilleren Rune Frantsen, men skuddet var lige på FCN-målmanden, der reddede til hjørnespark.

Med omkring et kvarter tilbage var FCN tæt på at udligne. Angriberen Mohammed Kudus fik for første gang i kampen plads ude foran feltet, men hans langskud sneg sig snert forbi stolpen.

Hjemmeholdet fik dog aldrig sat et sidste pres ind mod udligningen. Afleveringerne var upræcise, og der manglede bevægelse uden bold.

Alligevel fik venstrebacken Mads Pedersen en fin mulighed dybt i dommerens overtid, da han kom først på et indlæg. Horsens-målmanden Matej Delac reddede dog sikkert. Tættere på kom FCN ikke på en udligning.

FC Nordsjælland-spillerne mente, at Horsens trak tiden. Foto: Lars Poulsen

