FC Nordsjælland henter det ene point i Randers

Randers FC måtte søndag nøjes med 1-1 på hjemmebane mod formsvage FC Nordsjælland i Superligaen.

Midtbanespilleren Tosin Kehinde bragte Randers i front kort før pausen, og kort tid inde i anden halvleg lykkedes det FC Nordsjællands anfører, Magnus Kofod Andersen, at bringe balance i regnskabet.

Kampen var meget tæt, og begge hold forsøgte at gå efter de tre point med fremadrettet spil.

Det uafgjorte resultat ændrer ikke meget for de to mandskaber. Randers er fortsat solidt placeret i top-6 på femtepladsen, mens FC Nordsjælland på tiendepladsen forsøger at lægge afstand til de to bundhold.

FC Nordsjælland spillede friskt til i kampens start, og klubben fra Farum var klart mest på bolden. Det var imidlertid Randers, der skabte de største chancer.

Offensivspillerne Tosin Kehinde og Marvin Egho havde begge gode muligheder for at bringe Randers i front, og i det 43. minut lykkedes det for førstnævnte.

Midtbanekreatøren Mathias Greve sendte på fornem vis Kehinde i dybden, og efter et træk forbi målmanden kunne han sende bolden i tomt net.

Efter pausen jagtede Randers endnu et mål, og værterne var tæt på at fordoble måltotalen. Men sådan skulle det ikke gå.

FC Nordsjælland-anfører Magnus Kofod Andersen fik i det 52. minut bolden serveret i feltet og udplacerede Patrik Carlgren i Randers-målet.

Herefter havde begge hold problemer med at skabe store muligheder, og derfor endte kampen uden yderligere scoringer.

Randers har 27 point på Superligaens femteplads, mens FCN har 18 point på tiendepladsen.