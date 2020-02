FC Nordsjælland-Horsens afblæst

Blot en time før kampstart er opgøret mellem FC Nordsjælland og AC Horsens blevet aflyst.

Det er vindforholdene, der ikke er egnet til Superliga-fodbold, lyder det fra hjemmeholdets side.

- Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum, skriver FC Nordsjælland på Twitter.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Dagens kamp #FCNACH er desværre aflyst pga. vindforholdene i Farum. Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum. #sldk — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) February 16, 2020

Tidligere søndag blev opgøret mellem AGF og Randers også aflyst. Det var dog på grund af en sumpet bane og ikke for meget vind, at de måtte opgive i Aarhus.

Indtil videre har søndagens uvejr ikke forårsaget andre aflysninger i landets bedste række.

Ekstra Bladet var tidligere søndag i kontakt med Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, der oplyser, at klubben som planlagt forventede at køre mod Odense søndag formiddag

Storebæltsbroen fraråder i øjeblikket kørsel med vindfølsomme køretøjer, men det burde ikke blive et problem for Brøndbys spillere og stab, lyder det. OB og Brøndby mødes klokken 18.

Resten af Superliga-kampene kan følges direkte her.

Se også: Superliga-kamp udsat

Superligaen Indefra: Den triste sandhed om de mange BIF-millioner