'FC-svin': OB-profil i duel med Sydsiden

- Jeg var nødt til at give lidt igen, siger Bashkim Kadrii, der fik kærligheden at føle på Brøndby Stadion

- FC-svin!

Den slags må man lære at leve med, når man rent faktisk har spillet for rivalerne fra Gentofte og Frederiksberg, og det gør Bashkim Kadrii da også.

Derfor var der også en ekstra hilsen til Brøndby-fansene i det afsnit, da han 11 minutter inde i anden halvleg sendte OB på sejrskurs med et formidabelt træf til kuglen.

- De var lidt efter mig, så jeg var nødt til at give lidt igen, siger han og smiler efter 2-2 på en svær udebane.

Han forudser, at bronze-duellen kan leve helt frem til tiende og sidste runde af slutspillet.

- Vi skal møde Brøndby i den sidste kamp, så måske bliver det afgjort der.

Er I favoritter?

- Det synes jeg ikke, vi kan sige. Otte år uden for top 6, så synes jeg ikke, vi kan udnævne os selv til at blive nummer tre. Vi skal ikke gemme os, det gør vi heller ikke, men at sige, vi er favoritter, det ville være at stramme den.

Hvem er så favorit?

- Den må Brøndby tage! De har været gode de sidste par år, og de har måske en dårlig periode, men jeg tror, de må tage den.

Står du og ærgrer dig over, I ikke får slået hullet større – eller glæder dig over, I holdt afstanden?

- Jeg ærgrer mig lidt. Vi havde chancerne og kunne godt have vundet i dag. Vi kunne have lukket kampen, men det er Brøndby Stadion. Det er ikke altid nemt. Vi har et dårligt kvarter, der koster os lidt i dag.

Jeres start efter pausen var vel ret forrygende?

- Ja, det var nok også vores bedste 30 minutter på udebane i denne sæson, det så godt ud. Vores præstation er fantastisk. Vi spiller godt hele vejen rundt, siger Bashkim Kadrii, der i den kommende uge skal spille en svær pokalsemifinale i Herning.

- Vi går benhårdt efter at slå FC Midtjylland. Det bliver utroligt svært, men vi går efter det.

Og så kan der faktisk lure endnu et opgør mellem Brøndby og OB, hvis begge rammer pokalfinalen.

