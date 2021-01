11 dage i FCK: Nu har han fortrudt

FC København har brugt de seneste måneder på at sammensætte et godt og stærkt team omkring cheftræner Jess Thorup, men William Kvist skal i aktion igen, efter en af de nyansatte har fortrudt sit skifte til FC København.

Det er klubben selv, der skriver på sin hjemmeside, at analytiker Jansen Moreno, der blandt andet har en fortid i engelske Huddersfield, har fortrudt at have takket ja til jobbet, da han ikke kan få det til at hænge sammen med familien. Og det har FCK så 'taget til efterretning'.

Det er ellers kun lidt mere end en uge siden, at FCK kunne præsentere ham, og han startede officielt i jobbet 1. januar.

FCK skal på jagt efter en ny analytiker, da ham de havde hentet, har fortrudt. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Dermed har man stadig ikke fået besat stillingen, som Andrew Findlay forlod til fordel for en rolle i Ståle Solbakkens team omkring det norske landshold.

FCK skriver på sin hjemmeside, at man nu går i gang med at finde en afløser, og at jobbet bliver udfyldt internt, til der er fundet den rette afløser.

William Kvist har blandt andre hentet Jacob Neestrup og Ruben Selles ind til trænerteamet, mens Peter 'PC' Christiansen senest 1. april starter som sportsdirektør.

