16-årig tæsket før derby: Sagen udsat

De 15 FCK-fans, der ifølge politiet blandt andet trampede, slog og sparkede en 16-årig Brøndby-fan i hovedet sidste år, må væbne sig tålmodighed.

Retssagen mod mændene er således udsat.

Som det fremgår af retslisten hos Københavns Byret, skulle sagen blandt andet have været for retten tirsdag og onsdag i denne uge, men på grund af en anmodning fra forsvarerne om at få indblik i andre sager med relation til balladen 12. juli sidste år, er sagen udsat.

Som udgangspunkt til 5. oktober, hvor første retsmøde forventes at finde sted. Udsættelsen betyder, at der ikke afsiges dom før tidligst i starten af december.

Den 16-årige ligger på gaden, mens en flok FCK-fans sparker og tramper på ham. Foreløbig er 15 FCK´ere varetægtsfængslet i sagen. Foto: Ekstra Bladet

Groft overfald af maskerede mænd

Ifølge anklageskriftet fra Københavns Politi skulle de 15 FCK-fans sammen med flere ukendte gerningsmænd have slået, sparket og trampet drengen i hovedet og på kroppen gentagne gange. Ligesom der både blev kastet og slået med stole, kegler og lignende genstande mod drengen. Alt sammen efter han var blevet skubbet omkuldt.

Episoden skete på Vesterbro i København forud for kampen mellem FC København og Brøndby i Parken, hvor kun FCK-fans havde adgang på grund af coronarestriktioner.

En del af de tiltalte nægter sig skyldige, mens andre delvist erkender. De 15 mænd er 19-36 år gamle, hvoraf de fleste er i 20'erne. Politiets arbejde har været besværliggjort af, at gerningsmændene var maskerede, som det også fremgår af billeder og video fra episoden.

På grund af de ekstraordinært mange tiltalte har man i stedet for at bruge en af de almindelige retssale fundet et lokale i Nicolai Eigtveds Gade på Christianshavn, hvor der er plads til både de 15 mænd og deres forsvarere.

Der er afsat seks retsdage til sagen.