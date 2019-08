17-årig slog til i stjernernes fravær: - En god mulighed for mig

PARKEN (Ekstra Bladet): Hans talent er ingen med fodboldforstand i tvivl om, og nu fik Mohamed Daramy også vist det i Europa.

Det bare 17-årige FCK-stortalent slog i tillægstiden mod Riga til med en vigtig 3-1-scoring, der betyder, at københavnerne i næste uge kan tage til Letland med ro i sindet.

Daramy fik under et kvarter på banen mod letterne, men det var nok til at gøre en forskel.

Han var tæt på at score kort efter sit indhop, og i tillægstiden behandlede han nyindkøbet Michael Santos’ flotte frispilning efter fortjeneste og passerede Ozols i Riga-målet.

- Ståle sagde, at jeg skulle gå ind og gøre, hvad jeg er bedst til, lød det fra Daramy, der gjorde lige præcis det.

Han er i målform for tiden og scorede i weekenden fire gange i en kæmpe ungdomsturnering i Eindhoven.

Solbakken sendte ham til Holland efter ikke at have brugt ham i Superliga-kampen i Randers, og det var lige så klogt som at sende ham på banen mod Riga.

- Daramy trængte til selvtillid og følelsen af at vide, at ’jeg er vældig god’.

- Så jeg sendte ham ned til Holland, og der ødelagde han en hel turnering og blev vel topscorer, selvom han nærmest landede på banen.

Daramy var ustyrlig i den store ungdomsturnering og scorede to gange mod både mexicanske Chivas og belgiske Anderlecht.

- Det har været en god uge. Det var dejligt at score dernede og komme i gang med at score mål igen, sagde Daramy, der har en stor stjerne blandt tilhængerne på Sektion 12.

Han betalte lidt igen med sin sene scoring i enden foran de mest fanatiske FCK-fans, der har taget den mørke offensivspiller til deres fodboldhjerter.

Daramy fejrer sejren sammen med Rasmus Falk, som han afløste sidst i 2. halvleg. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg har altid drømt om at score i enden foran Sektion 12. Det er dejligt at få spilletid og vist, at jeg stadig er her og er klar til at gribe chancen.

- Og det det dejligt at se, hvor glade fansene er for mig, selvom jeg ikke har spillet så meget. Men nu kommer der også en kamp søndag, og jeg håber at score der også, kom det fra den unge FCK’er med det store talent.

Med både Dame N’Doye og Jonas Wind ude med alvorlige skader kan den driblestærke kantspiller se frem til lidt flere minutter, og han føler sig klar til at spille en større rolle:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at to store profiler er skadet, men det er en god mulighed for mig. Vi må vise, at vi kan klare os uden dem, ligesom vi også kunne klare os uden Robert (Skov, red.).

- Det er andre i truppen, der kan score mål, og vi skal vise, at vi er et godt hold med en god bænk.

Ståle Solbakken kunne smile efter Daramys sene scoring i Parken. Foto: Lars Poulsen

Daramys sene scoring giver FCK et markant andet udgangspunkt, end hvis de kun havde vundet 2-1. Nu skal de ikke i samme grad frygte en lettisk scoring.

Det faktum fik smilet frem hos Ståle Solbakken, der roste Daramy, men heller ikke var sen til at påpege, hvad stortalentet skal forbedre:

- Defensivt så det ud, som om han spillede U17-fodbold. På sit bedste er han klar (til dette niveau, red.), men på sit værste er han ikke.

- Det er meningen, at han skal spille, men lige nu kan dette hold ikke bære, hvis han forsvinder ud af kampene i lange perioder.

Udover Daramy scorede Pieros Sotiriou på straffespark og Viktor Fischer. For sidstnævnte var det første scoring i denne sæson.

- Det er en lettelse. Hvad enten man fokuserer på andre ting eller ej, hører det til mit spil. Jeg skal lave mål engang imellem.

- Jeg føler, at det er gået fremad de seneste tre-fire kampe, og jeg har i sinde at fortsætte fremad, sagde Fischer, der var fint tilfreds med resultatet, selvom Riga FC fik nettet i Parken:

- Jeg er meget glad for, at vi fik scoret til sidst. Det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvordan vi kan gribe kampen an på i Riga.

Der er returkamp i den lettiske hovedstad næste torsdag, og meget skal nu gå galt for københavnerne, hvis ikke de skal booke billet til endnu et europæisk gruppespil.

Dommen: Sådan klarede FCK'erne det Sten Grytebust 3 Karlo Bartolec 2 Sotirios Papagiannopoulos 3 Victor Nelsson 3 Pierre Bengtsson 3 Carlo Holse (46) 2 Carlos Zeca 4 Jens Stage 3 Rasmus Falk (79) 4 Pieros Sotiriou 3 Viktor Fischer 4 (46) Michael Santos 3 (79) Mohamed Daramy UB Ekstra Bladets karakterskala går fra 0-6

Reddet til sidst - FCK tæt på 70 mio. kr.

Konge-komét!

Koster kassen: Sådan stopper de Superligaens største brokrøve

Tottenhams transfer-mareridt: Eriksen kun en del af problemet