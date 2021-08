Åbner døren for Zanka-comeback - igen

Jess Thorup var ikke afvisende for, at Mathias Zanka Jørgensen kan blive løsningen i det centrale forsvar efter salget af Victor Nelsson

Mathias Zanka Jørgensen kan være på vej mod endnu et comeback i FCK-trøjen

For FC København leder efter forstærkninger. Og det skal gå lidt hurtigt.

Både det centrale forsvar skal forstærkes, men også de offensive positioner.

Det bekræftede cheftræner Jess Thorup efter 4-2 sejren over Lokomotiv Plovdiv, der nu sikrer to play off-kampe mod Sivasspor om en plads i Conference League-gruppespillet.

Mathias Zanka Jørgensen kan være på vej mod et nyt comeback i FCK-trøjen. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har længe sagt, vi leder efter offensiv forstærkning. Det gør vi stadig.

- Men salget af Victor Nelsson betyder, at vi nu skal på markedet efter en spiller til det centrale forsvar.

- Vi skal have et konkurrencedygtigt mandskab, hvor vi har to spillere til hver position, fastslår Jess Thorup efter den samlede sejr over bulgarerne.

Kan Mathias Zanka være en kandidat til den plads i midterforsvaret?

- Mathias Zanka har en historik og et specielt navn i FCK. Han vil altid været interessant for en klub som FCK, siger Jess Thorup.

Situationen er den lige nu den for Mathias Zanka Jørgensen, at han er retur i Fenerbahce med ét år tilbage af aftalen. Men det står klart, at klubben gerne vil af med ham.

Hans fodboldmæssige fremtid ser bestemt ikke ud til at være i den tyrkiske storklub.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan det blive spegede forhandlinger om Zankas fremtid. Der er ingen tvivl om, at han gerne vil have lønkronerne med sig videre. Omvendt vil FCK formentlig ikke betale store summer for at få ham hjem på en permanent kontrakt.

De bliver nogle hektiske uger, inden FCK får sin nye trup på plads.

Men mon ikke Zanka også vil gøre sit, hvis parterne kan komme overens om en aftale.