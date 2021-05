Ærlig FCK-profil: - Ikke godt nok

Det har været en skuffende sæson for FC København, som har budt på skiftende resultater og et trænerskifte som konsekvens deraf.

Mandag sluttede FCK også sæsonen skidt af, da det blev til et klart 1-2-nederlag i Randers.

Resultatet betyder, københavnerne må nøjes med bronzemedaljerne, og det er ikke ligefrem noget, der bliver fejret.

FCK-profilen Nicolai Boilesen erkender, at tredjepladsen er retvisende for det niveau, som den københavnske storklub har vist i sæsonen.

- Tabellen lyver ikke. Vi har kun været det tredjebedste hold i løbet af sæsonen.

- Det er jo ikke godt nok for en klub som FCK. Om det havde været andenpladsen eller ottendepladsen, så havde det ikke været godt nok.

- Vi vil gerne vinde guld, og det er det eneste, vi går efter, siger Boilesen.

Heller ikke på trænerbænken vil cheftræner Jess Thorup godkende sæsonen.

Han mener, det har været svært at skulle jagte det store pointslæb, som FCK trak med sig ind i forårssæsonen.

- Vi bliver aldrig tilfredse med bronzemedaljer i FCK.

- Det er blevet en lang op-ad-bakke-halvsæson, og vi nåede det aldrig helt, selv om vi har gjort alt, hvad vi kunne.

- Nu har vi en forbandet pligt til at komme tilbage i stærkest mulig form, siger Jess Thorup, der blev ansat som cheftræner i starten af november 2020.

Helt i toppen endte guldet hos rivalerne fra Brøndby, som trak det længste strå i parløbet med FC Midtjylland om mesterskabet.

Nicolai Boilesen har dog ingen præferencer i forhold til, hvor mesterskabet burde have endt, når det ikke tilfaldt FCK.

- Så længe det ikke er os, der vinder guldet, så kunne jeg ikke være mere ligeglad.

- For mig er det som at vælge mellem pest eller kolera, hvorvidt det er FC Midtjylland eller Brøndby, som skulle have været mester, siger FCK-backen.