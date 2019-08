Ærlig Ståle: - De værste uger for FCK

De danske mestre er under pres inden opgørene mod lettiske Riga. Klubben skal i europæisk gruppespil for at sikre overskuddet og øge den norske managers mulighed for at lokke attraktive spillere til København

Ståle Solbakken bryder sig ikke, om de sidste uger af august.

For der får han altid de samme tre spørgsmål. Kan han garantere, at FCK kommer i et europæisk gruppespil. Hvor stor er chancen i procent for et gruppespil. Og har han en god følelse.

Det sidste, har han, men garantere et europæisk gruppespil kan nordmanden trods alt ikke, selvom FC København i 12 ud af de seneste 13 sæsoner har kvalificeret sig til gruppespillet i enten Champions League eller Europa League.

Rent økonomisk budgetterer Parken Sport & Entertainment med deltagelse i europæisk gruppespil. Kikser det, vil det forventede overskud på 60-75 mio. kr. blive barberet væk.

Rent sportsligt har det også stor betydning, at Riga FC bliver besejret i de to playoff-kampe. Det handler om selvforståelse og om at få spillere til at købe ind på ’FCK-projektet’.

- Det er de værste uger i FCK hvert år. Vi er afhængige af Europa for at kunne udvikle spillere og for at leve op til vores renomme.

- Europa er det, vi er stoltest af, og der er det, som vi sælger os på, siger Ståle Solbakken, der har brugt den stabile deltagelse i et europæisk gruppespil som trumf, når nye spillere skulle overbevises.

Vinder spillerhandler

FCK-manageren kan lokke med udsigten til titler og europæisk fodbold, og det har flere gange været udslagsgivende.

- Det gør, at vi vinder nogle spillerhandler, som vi økonomisk egentlig er langt fra at vinde. For spillerne ser, at de kan udvikle sig her, siger Ståle Solbakken.

FC København er store favoritter mod de lettiske mestre Riga FC, og alt andet end et avancement vil være en kæmpe skuffelse.

Spanske Pep Biel blev udvist mod Røde Stjerne og er derfor ikke med mod lettiske Riga i Parken. Foto: Lars Poulsen

Letterne har dog vist sig alt andet end lette for modstanderne i Europa og sendt både de polske mestre, Piast Gliwice, og de finske mestre, HJK, ud.

- De har vundet en ud af seks kampe i Europa, men også kun tabt en. De har leveret i alle kampe og slået nogle gode hold ud, siger Ståle Solbakken om Riga FC.

Går ikke i panik

Han er overrasket over letternes præstation på kunstgræsset i Helsinki i sidste uge, hvor det to gange lykkedes dem at udligne HJK’s føring, men også 2-1-sejren over Gliwice aftvinger respekt:

- De er vant til at forsvare sig og går ikke panik. Da de kom bagud mod polakkerne, var de fuldstændigt rolige og kom tilbage og vandt fortjent.

- Det var dem, der var kolde i slutningen af kampen.

FC København er uden de skadede angribere Dame N’Doye og Jonas Wind i opgøret mod Riga FC, og Ståle Solbakken må også fortsat set bort fra Andreas Bjelland.

Den rutinerede midterforsvarer indgår i træningen, men Solbakken regner ikke med at se ham tilbage på banen på denne side af landskampspausen.

Næste opgave: Riga FC En ung klub: I 2015 slog de to Riga-klubber FC Caramba og Dinamo sig sammen og skabte Riga FC. Klubben rykkede i sin første sæson op i den bedste række og hentede i 2018 sit første mesterskab og vandt desuden pokalturneringen. De fører lige nu ligaen og er på vej mod endnu et mesterskab. Sådan er det gået i denne sæson: I første runde af Champions League-kvalen tabte de til Dundalk efter straffesparkskonkurrence. Begge opgør endte 0-0. I Europa League-kvalifikationen sendte de første de polske mestre Piast Gliwice ud (2-3 og 2-1), inden de eliminerede finske HJK (1-1 og 2-2). De har dermed muligheden for at nå et europæisk gruppespil for første gang. Profilen: Roman Debelko. Den ukrainske angriber lavede to mål (og et selvmål!), da Riga fik 2-2 i Helsinki. Han scorede også i udekampen mod Piast Gliwice. Angriberen har karantæne i første kamp i Parken. Træner: Mihails Konevs Hjemmebanen: Skonto Stadium med plads til 9100 tilskuere. Sådan mødes de: 22. august i Parken med returkamp 29. august i Riga. Chancevurdering: 75-25 i FCK’s favør

