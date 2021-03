Ærlig Thorup: - Vi har et problem!

- Vi kommer ikke til at vinde noget som helst, hvis ikke vi ændrer tilgangen til at forsvare, sagde FCK-træner Jess Thorup efter 3-3-kampen mod AGF

Der kan komme til at rulle hoveder i FCK-forsvaret.

I Parken lukkede københavnerne søndag eftermiddag tre mål ind mod AGF og fortsatte dermed den negative trend i denne sæson.

30 mål har FC København lukket ind. Det er lige så mange som AC Horsens. Kun Lyngby har gjort det dårlige i Superligaen i denne sæson.

Jess Thorup har fået styr på offensiven, men rent defensivt mangler der fortsat en del. For nu at sige det mildt.

- Vi har et kæmpe issue. Det lægger jeg ikke skjul på. Vi er nødt til at italesætte problemerne - ellers bliver de aldrig løst.

- Og vi har et problem defensivt. Det må vi sige, sagde Jess Thorup efter topkampen mod AGF, hvor Jonas Wind efter VAR-drama gjorde det til 3-3 på straffespark med kampens sidste spark.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Jonas Wind (15) Rasmus Falk satte fart og fandt Jonas Wind med en præcis pasning i dybden. FCK-angriberen pressede sig foran Casper Højer i feltet og passerede med en elegant firsttimer Kamil Grabara. 1-1 Patrick Mortensen (20) Bubacarr Sanneh fik lov at stå udækket ved et hjørnespark. Han fik to forsøg til at heade mod mål, og i anden omgang fik Patrick Mortensen med hovedet dirigeret bolden i nettet. 1-2 Patrick Mortensen (27) Mathias 'Zanka' Jørgensen mistede midt på banen til hurtige Gift Links. 'Kalle' Johnsson kunne ikke holde sydafrikanerens afslutning, og topscorer Mortensen fik prikket returen i nettet. Foto: Lars Poulsen

1-3 Patrick Olsen (29) Efter et indkast fik Patrick Olsen alt for meget tid og plads uden for FCK-feltet. Han tog chancen og huggede på mål, og hans hårde, flade afslutning nåede 'Kalle' Johnsson ikke ned til i tide. 2-3 Mohamed Daramy (55) FCK-anngriber stod fuldstændig udækket i forbindelse med et hjørnespark. Bolden endte i hans område bagerst i feltet, og han sparkede den resolut ind bag Kamil Grabara i AGF-buret. 3-3 Jonas Wind (90+7) FCK-topscoreren viste sig nok en gang sikker fra straffesparkspletten. Han hamrede udligningen i nettet. Vis mere Luk

Ufortjent var det ikke, men det stod bestemt ikke i kortene efter en halv time.

Der havde københavnerne allerede lukket tre mål ind efter flere graverende fejl.

- Vi kommer ikke til at vinde noget som helst, hvis ikke vi ændrer tilgangen til at forsvare. For vi kan ikke regne med, at vi bliver ved med at score to-tre mål per kamp.

- Jeg skyder ikke på målmanden og forsvaret, men på hele holdet. Vi angriber og forsvarer sammen og skal have sat en prop i. Det skal ske rigtig, rigtig hurtigt. Gerne på onsdag allerede.

- Overvejer du at skifte ud til kampen mod Vejle?

- Ja, det gør jeg da. Selvfølgelig gør jeg det. Vi har en bred trup med mange dygtig spillere, og jeg er nødt til at kigge på alle facetter.

- Jeg skal også se på mig selv, for jeg er den, der har det største ansvar. Vi ser fantastiske ud i den anden ende, men nu skal vi til at have tingene til at hænge lidt bedre sammen.

- Og det er vel det, jeg skal tage med hjem og finde ud af, hvordan fanden jeg får det her forsvar kittet bedre sammen, lød det fra FCK-cheftræneren, der kun har set sit hold spille til nul en gang i 2021.

'Zanka' var dybt impliceret i AGF's anden scoring. Foto: Lars Poulsen

FCK har lukket to ind mod AaB, SønderjyskE og Lyngby. AGF scorede tre gange mod dem. Kun i Horsens spillede FCK til nul, og det var med Andreas Bjelland i startopstillingen.

Spørgsmålet er, om Thorup til onsdagens hjemmekamp mod Vejle igen vælger at se den rutinerede stoppers vej.

Nicolai Boilesen glædede sig ligesom sin træner over de offensive takter og var lige så indebrændt over spillet i den anden ende:

- Jeg er virkelig, virkeligt frustreret over, at vi laver så store personlige fejl og så store hjerneblødninger som hold også.

- Vi stempler ud i ti minutter, og det kan ikke passe, at vi skal have tre mål imod, før vi vågner op igen. Hvis ikke vi havde lavet de hjerneblødninger, havde vi vundet stensikkert, men det er sket for mange gange nu.

- Det skal vi hjem og kigge på. Vi kan ikke blive ved med det.

- Kan man blive mester med sådan en defensiv?

- Så kræver det 80-90 mål. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal lave tre for at få point, sagde Nicolai Boilesen.

