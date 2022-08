Afbrød kampen: FCK-fan indlagt på Riget

En FC København-fan er tirsdag aften blevet indlagt på Rigshospitalet, efter han under opgøret mod Trabzonspor fik behandling af FCK's læger

Der opstod pludselig en akut og alvorlig situation under tirsdagens Champions League-playoffkamp mellem FC København og Trabzonspor.

For efter 15 minutter af opgøret i Parken, begyndte FC København-tillhængerne på fantribunen Sektion 12 pludselig at gestikulere voldsomt ned mod banen. Der var brug for hjælp.

Hurtigt efter fik kampens dommer, Michael Oliver, afbrudt spillet og beordret FCKs lægestab op på tribunen.

Nu viser det sig, at vedkommende er blevet indlagt på Rigshospitalet.

- Der var her til aften en fan på Sektion 12, der fik brug for akut lægehjælp. Det fik han hurtigst muligt, og han er nu indlagt på Rigshospitalet, skriver FC København på deres Twitter-profil.

- Tak til de medfans, der fik gjort opmærksom på situationen, så hjælpen kunne komme hurtigt. Vi sender ham vores tanker.

Det vides ikke, hvad vedkommende fejlede, ligesom personens tilstand heller ikke er Ekstra Bladet bekendt på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen, der oplyser, at klubben ikke kan oplyse yderligere.

FC København vandt tirsdagens opgør over Trabzonspor med 2-1, hvilket betyder, at de nu er ét skridt nærmere drømmen om at kvalificere sig til årets Champions League-gruppespil.

