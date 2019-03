Afbud på vej til Åge? Robert Skov scannes mandag

Superliga-topscorer Robert Skov måtte udgå med en skade og skal mandag have sit knæ MR-scannet. – Han tager ikke med landsholdet, hvis han har så meget som en skramme, sagde Ståle Solbakken efter 3-1-sejren over Hobro

PARKEN (Ekstra Bladet): Robert Skov bankede hånden irriteret ned i græsset, og på bænken stimlede FCK’s sundhedssektor straks sammen omkring ham.

FCK-stjernen måtte lade sig udskifte ti minutter før tid i 3-1-sejren over Hobro, og landsholdsdebuten er nu i fare for Superliga-topscoreren efter hans uheld i Parken.

Landsholdet samles mandag, men spørgsmålet er, om Åge Hareide modtager et afbud fra den brandvarme FCK’er, der midt i 2. halvleg blev offer for en hård Martin Mikkelsen-tackling.

Skov vred sig i smerte i græsset og modtog behandling på banen. Han prøvede at fortsætte, men det var helt tydeligt for nedsat kraft, og til sidst måtte 1-1-målskytten helt opgive.

En hård tackling

FCK’s frisparkskonge kom ikke ud til pressen efter pligtsejren.

Han fik behandling i omklædningsrummet og skal mandag morgen have MR-scannet sit højre knæ.

- Og så må vi se. Han tager ikke med landsholdet, hvis han har så meget som en skramme. Så bliver han her, sagde FCK-manager Ståle Solbakken.

Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen afbrød nordmanden midt i et interview med den skrivende presse. Hammer ville vide, hvordan Skov havde det.

- Jeg kommer til at sagsøge din spiller, lød det fra Solbakken, inden han slog en høj latter op.

- Det var en hård tackling, det må jeg sige. Robert ser ham ikke komme og er derfor lidt uopmærksom. Men det er det, som sker. Det er voksenfodbold, sagde Ståle Solbakken, hvis mandskab for tiden slås med flere småskader.

Rytmen mangler

Rasmus Falk fik for nogle uger siden et slag på knæet, og det kostede lidt over en uges pause.

Mod Hobro manglede både Andreas Bjelland og Nicolai Boilesen, og heller Pieros Sotiriou var i en forfatning, der gjorde ham aktuel til opgøret.

- Der har været to-tre spillere ude til hver kamp, så holdet har ikke sat sig helt, og der er en del ting, som vi trænger til at få på plads.

- Der er flere af dem, der skal være hjertet og hjernen på holdet, der ikke har fået spillet sammen. Vi mangler at få rytmen der, sagde Ståle Solbakken efter sejren over det nordjyske bundhold.

Den sikrede FC København sejren i grundspillet, og de går ind i mesterskabsspillet med et forspring på et point til FC Midtjylland.

