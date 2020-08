Afslører billederne kæmpe FCK-handel?

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

En stor overraskelse er under opsejling i Superligaen.

Den tidligere FC Midtjylland-stjerne Pione Sisto har efter flere år i spanske Celta Vigo sat kursen mod København.

Fans har med stor interesse fulgt et fly, der gik fra Vigo i det nordspanske til Roskilde lufthavn. Flyet er fra Fournais Aviation, som er ejet af Kim Fournais, der er kendt for at starte Saxo Bank sammen med Lars Seier, der er storinvestor i FCK.

Seier har selv kommenteret oplysningerne om flyet på Facebook, hvor han slår fast, at det altså ikke er hans eget.

FCK-fanmediet Copenhagen Sundays melder, at Pione Sisto er set på et københavnsk hotel omkring kl. 1 i nat, og et billede, der må give gode vibrationer i FCK-fansenes lejr, er dukket op uden for Parken.

Det er Pione Sistos bror, Angelo Sisto, der også repræsenterer kantspilleren som agent, som er spottet uden for Parken - angiveligt sammen med FCK-manager Ståle Solbakken.

Den spanske avis La Voz de Galicia fortalte tirsdag, at Celta Vigo og FC København er meget tæt på at lukke en aftale om den 25-årige dansker. De danske sølvvindere skulle efter sigende være klar til at betale i omegnen af tre millioner euro - altså 22,5 millioner kroner - for Sisto.

