Afviser kæmpe handel: Transfer-kassen er tom

Der er ifølge Ståle Solbakken ikke penge til at hente flere dyre angribere til København i denne omgang. FCK-manageren holder dog øjne og ører åbne den sidste uge af transfervinduet

Richmond Boakye var med en scoring i Parken med til at sende FC København ud af Champions League for Røde Stjerne, og i weekenden sendte det serbisk medie Sportska Centrala i en historie så angriberen til FCK.

Københavnerne skulle, ifølge mediet, være klar til at købe den 26-årige ghanesiske angriber, som Røde Stjerne skulle kræve op imod 30 mio. kr. for.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den historie dog ikke meget på sig. Det er korrekt, at FCK tidligere har forsøgt at hente Boakye, men han har ikke været et tema i dette transfervindue.

Ståle Solbakken har da også allerede hentet uruguayanske Michael Santos efter de alvorlige skader til Dame N’Doye og Jonas Wind og har på nuværende tidspunkt ikke økonomien til også at hente en spiller i Boakyes vægtklasse.

Timingen for et salg ville også være meget underlig fra Røde Stjernes side. De står på tærsklen til Champions Leagues gruppespil og kan tirsdag aften kvalificere sig til det forjættede land.

Ståle Solbakken fortæller, at der ikke kommer en dyr angriber mere til FCK. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Richmond Boakye scorede for Røde Stjerne i Parken. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix.

Ståle Solbakken ønsker ikke at tale specifikke navne, men fastslog efter søndagens Superliga-kamp mod FC Nordsjælland, at mestrene ’ikke har nogen summer at købe angribere for’.

- Vi kommer ikke til at hente nogle dyre. Det kan vi ikke. Det er der ingen chance for, lød det fra Ståle Solbakken, der dog vil holde ører og øjne åbne i den sidste uges tid af transfervinduet.

Med Pieros Sotiriou, Michael Santos og Viktor Fischer har han tre spillere til de to pladser i front.

Selvom han optimalt set gerne ville have en fjerde angriber, skal man også tænke på, hvordan situation så ville være, når Jonas Wind og Dame N’Doye vender tilbage.

Den senegalesiske angriber blev opereret i sidste uge, og det er ikke udelukket, at han kan vende tilbage allerede i efteråret.

Jonas Wind skal opereres i denne uge og vil efter alt at dømme først være tilbage på banen efter nytår.

