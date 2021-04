Afviser spekulationer: Fansnak og sludder!

I slutningen af november sprang en bombe i Superligaen, da FC København meddelte, at de hentede sportschef Peter Christiansen fra AGF, og at han ville tiltræde den 1. april 2021.

AGF suspenderede straks 'PC', og selvom de to klubber forhandlede om et tidligere skifte, kunne de ikke blive enige. Derfor har Peter Christiansen siddet i en venteposition de seneste måneder, inden han torsdag tiltrådte i FC København.

Og i de seneste måneder har han ikke været i kontakt med FC København-ledelsen. Det slår han fast over for Discovery.

- Nej, det har der ikke været mulighed for, i og med at jeg har været suspenderet. Jeg har stor respekt for det sted, jeg har været, og jeg har villet opføre mig ordentligt, så det har ikke været aktuelt, siger Peter Christiansen til Discovery.

I mellemtiden har FC København ellers hentet tidligere AGF'ere som assistenttræner Ruben Selles og angriber Mustapha Bundu, hvilket satte gang i spekulationer. Sportschefen afviser dog at have været involveret i de hyringer.

- Det er jo klassisk fanretorik, fansnak og sludder. Folk, der kender mig, ved godt, at jeg har større krav til mig selv i forhold til, hvordan jeg gebærder mig og behandler andre mennesker.

- Jeg har haft en rigtig god tid i AGF og respekterer dybt de mennesker, som gav mig muligheden, og jeg har haft et fremragende samarbejde med dem, siger den nye FC København-boss.

Ny FCK-boss: 'Vi skal dominere igen'

Efter sportschef-skandale i AGF: Fire løsninger tegner sig