Når FC København om halvanden uge møder Trabzonspor i det første af to opgør i den afgørende Champions League-runde, skal det danske mandskab holde et vågent øje med angriber Andreas Cornelius.

Danskeren var i sidste sæson varm for Trabzonspor, hvor han lavede 15 ligamål og havde en vigtig rolle for klubben, der vandt mesterskabet. Og han indledte denne sæson med at score to gange i den tyrkiske Super Cup, hvor Jens Stryger Larsen også kom på tavlen.

Men havde FC København for et år siden åbnet pengepungen, var Andreas Cornelius i FC København, ikke Trabzonspor.

Det siger hans agent, Per Steffensen, på Facebook.

Her fortæller han, at Andreas Cornelius var blevet tilbudt til FCK, og at han var klar på at komme retur, efter Parma var rykket ud af Serie A. Men FCK endte med at vende tommelfingeren ned.

Annonce:

- Det bliver atter specielt for Andreas at stå ansigt til ansigt med det publikum, der så ofte har hyldet og elsket ham for mål og titler i Parken.

- Som et lille kuriosum kunne Corner rent faktisk have været FCK-spiller i dag.

- Sidste sommer, da Andreas var rykket ud af Serie A med Parma, var et skifte uundgåeligt.

- Der var kontakt med FCK, som var interesseret, men syntes handlen ville blive for dyr. Og det var jo suverænt deres valg.

- For mig er det sjovt at tænke på, når menigmand i dag stadig mener klubben mangler en rigtig 9’er.

- Uden at afsløre for meget om snakken for et år siden, vil jeg dog sige at transferen fra Parma til den københavnske hovedstad havde været billigere end det man kunne læse at angriberen fra den belgiske liga kostede.

- Jeg forsøgte at argumentere med at alene salg af Daramy og Wind snildt ville kunne finansiere en Cornelius-handel med godt overskud.

- I tilgift havde FCK fået en international klasseangriber i sin bedste alder (28 år) og i forvejen elsket af fans.

Annonce:

- Resultatet blev som bekendt noget andet og det lever begge parter jo fint med. Bortset fra måske i de to play off møder, der venter, skriver Per Steffensen i et langt opslag på det sociale medie, som du kan se herunder.

Ifølge agenten har der også været stor interesse denne sommer i at købe danskeren, blandt andet fra Club Brugge.