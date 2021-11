Agent om Singh: - Var mentalt nedbrudt

Uheldet har siden sommer haglet ned over FCK-indkøbet Luther Singh, der for hans agent i perioder nærmest har set deprimeret ud

Han skulle få FCK-tilhængerne til at drømme større efter salget af Mohamed Daramy.

Realiteten for Luther Singh blev i stedet en mareridtsstart, der nåede bunden, da han sidste uge måtte hastes på hospitalet i en ambulance.

Mentalt nedbrudt, drænet for næringsstoffer og med høj feber, fortæller hans agent til Ekstra Bladet.

- Han var mentalt nedbrudt, og for mig at se var han deprimeret. Depression er svært at måle, det er ikke som feber, du kan ikke måle depression. Men jeg tror, at han gik igennem en deprimeret fase, fortæller belgiske Lorenz Sleeuwaert, da Ekstra Bladet møder ham i København.

Sleeuwaert er spilleragenten, som stod bag Luther Singhs skifte til FC København. Han har opholdt sig hos FCK-fløjen i flere perioder siden skiftet, og det var ham Luther Singh ringede til, da det hele ramlede i sidste uge.

Sådan så det ud, da Singh den 18. august præsenterede Luther Singh. Foto: FCK

Virkede nedbrudt og deprimeret

Otte millioner betalte FC København i sommers for Luther Singh.

Han fik Viktor Fischers trøje nummer syv og kom til hovedstaden for at afløse Mohamed Daramy.

To måneder efter ankomsten lod forløsningen stadig vente på sig.

Og på fire afgørende dage midt i oktober begyndte tingene virkelig at ryge af sporet.

- Perioden efter PAOK-kampen var svær for ham. At håndtere at blive udskiftet med fem minutter igen ramte ham mentalt, lyder det fra Lorenz Sleeuwaert.

- Han forstod, at træneren (red: Jess Thorup) ville vinde og han forstod trænerens forklaring til ham. Men han ville jo gerne være den, der gjorde en forskel og en, der spillede en vigtig rolle for holdet, fortsætter Sleeuwaert.

Og sagaen om Singh, som en spiller, der ikke levede op til forventningerne, levede i stor stil på internettet og i indbakken på Singhs private Instagramprofil.

Da Singh blev syg, blev begge hans forældre fløjet til København. Nu bliver hans far her indtil det nye år og hans mor her indtil sæsonen slutter. Foto: Ritzau Scanpix/Dejan Obretkovic

- Har han været påvirket af at blive omtalt som en skuffelse?

- Han forstår jo ikke dansk, så selvfølgelig påvirker den omtale, der har været af ham, ham ikke så meget, som hvis han havde gjort det.

- Men en masse mennesker har fundet ham på Instagram, og de har været enormt søde nu, hvor han har været indlagt, og det har han sat utroligt stor pris på. Men der var også en del mennesker, der skrev direkte til ham f.eks. efter PAOK-kampen, og det var ikke pæne ting, der blev skrevet.

Begyndte at spise anderledes

Optakten til Singhs relativt korte optræden mod PAOK fandt sted i Haderslev, hvor blikket også var rettet mod offensivspilleren. I hvert fald i kampens slutminutter, hvor TV3 Sport-kommentator Jonas Schwartz udtalte, at Singh ‘ligner en, der har spist tre burgere'.

En udtalelse, der skabte stor debat og forargelse, blandt andet hos Singhs holdkammerat Nicolai Boilesen, og som kommentatoren efterfølgende har fastslået ikke omhandlede sydafrikanerens kropsbygning.

Men for Singh var skaden sket.

- Folk filmede klippet med deres telefoner og sendte det til ham: ‘Hør, hvad de siger om dig’, og selvom han først ikke forstod det, var det jo ikke svært at få det oversat, fortæller Lorenz Sleeuwaert om Singhs reaktion på kommentatorens udtalelse.

Luther Singh er indtil nu noteret for ni optrædener for FC København.

Det øgede Singhs usikkerhed og Singhs fokus på mad - eller mangel på lyst til samme.

- Når der kommer en kommentar, som den, der kom på TV, og du i forvejen føler dig usikker, og tingene ikke går, som du gerne vil have det, så begynder du at spise mindre.

- Så du følte, at han begyndte at spise anderledes efter kommentaren?

- Jeg er faktisk ret sikker. Det påvirkede ham i en grad, hvor han begyndte at tænke, at måske spillede han ikke godt, fordi han var for fed. Måske er jeg virkelig for fed, lyder det fra Lorenz, som påpeger, at intet i FCK’s målinger af Luther Singh indikerede problemer på den front.

- Men jeg føler, han ændrede sine vaner, slår agenten fast.

Den 28. marts 2017 fik Singh debut for det sydafrikanske landshold. Siden har han spillet ni kampe og scoret tre mål. Foto: Ritzau Scanpix/Molly Darlington

Lave blodtal og vitaminmangel

Det svæver stadig i det uvisse, hvad der helt præcis forårsagede den utilpashed, der i sidste uge sendte Singh afsted i en ambulance.

- Han kom ind på hospitalet med høj feber og følte sig meget svag, men der var ikke noget specifikt at konkludere, han var bare meget svag og havde meget høj feber.

- Han havde lave blodtal og han manglede vitaminer, hvilket fører os tilbage til det med maden, og at hvis du ikke spiser nok og godt, så får du ikke den næring, du har brug for, lyder det fra Sleeuwaert.

- Og det i kombination med høj feber og utilpashed tog hårdt på hans krop.

Nu er Singh udskrevet og skal først og fremmest komme sig, men derefter er agenten ikke i tvivl om, af FCK stadig har det bedste i vente fra Luther Singh.

- Den Luther, I har set, er måske 50-60 procent af, hvad han kan. Han kan så meget mere og han er sindssygt sulten efter at præstere.

- Han vil gerne vise sine holdkammerater, sin træner og fansene den bedste version af sig selv, og ikke mindst vil han gerne vise sig selv, at han fortjener at være, der hvor han er.