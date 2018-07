Agenten bekræfter: FCK-stjerne er på blokken i storklub

Det blev for nylig rapporteret, at FC København var interesseret i at afskibe forsvarsspiller Michael Lüftner efter blot én sæson i det københavnske.

Og det bliver måske ikke en synderligt svær opgave.

Ifølge Lüftners agent, Martin Hrdlička, er der flere interesserede klubber, og en af dem er den ukrainske storklub Dynamo Kiev. Det fortæller han til det tjekkiske medie iSport.cz.

- Vi tager os i øjeblikket af Michaels situation. Der er flere muligheder, og en af dem er Dynamo Kiev. Men vi har ikke travlt. Vi ser, hvordan det udvikler sig, lyder det fra agenten.

Dynamo Kiev vil imidlertid først have styr på forsvarsspilleren Tamas Kádárs situation, og Lüftner er ifølge mediet kun et emne, hvis han forlader ukrainerne.

Mediet erfarer imidlertid også, at engelske West Bromwich Albion og belgiske K.A.A. Gent er interesserede i 24-årige Lüftner.

Den tjekkiske stopper kom til FC København i sommeren 2018 og har spillet 51 kampe for klubben. Han har imidlertid ikke været i aktion i denne sæson, hvor Sotirios Papagiannopoulos og Denis Vavro har været foretrukket i det centrale forsvar.

