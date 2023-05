Aktie stiger efter FCK-sejr

Efter at have sikret sig sejren i Superligaen blev FCK-spillerne taget imod på Frederiksberg Rådhus i en vanvittig fejring natten til tirsdag

FCK tog guldet i går, og nu stiger Parken Sport og Entertainment på aktiemarkedet.

Ved markedets åbning steg aktien således med knap 7 procent. I skrivende stund er den steget med 4,3 procent.

Aktie-opturen sker, efter at selskabets fodboldklub, FC København, mandag sikrede sig det danske mesterskab.

FC København måtte i første omgang fejre mesterskabet i spillerbussen på vej hjem fra en 2-1-sejr mod Viborg, da rivalerne fra Brøndby slog FC Nordsjælland og dermed endegyldigt sendte mesterskabet til Østerbro.

Det var det 15. mesterskab i klubbens historie.

Det danske mesterskab i fodbold blev fejret med manér. Foto: Kenneth Meyer

Ekspert: Derfor stiger den

Ifølge investeringsekspert hos Nordnet Per Hansen er det især muligheden for at kvalificere sig til Champions League, der medvirker til at sende aktien til vejrs.

- Mesterskabet er det fineste og økonomisk mest givtige. Her kan FCK spille med om Champions League-point og ikke mindst penge, udtalte han til Euroinvestor mandag aften.

- Hvis FCK kommer ind i gruppespillet, er de sikret et større trecifret millionbeløb. Det er dog hverken sikkert eller givet, at det går sådan, men investorerne håber.

Festede løs

Selvom nyheden om den stigende aktie er god for FC København, så var det ikke det, som spillere og stab fejrede mandag.

Efter det stod klart, at mesterskabet ville ende på Østerbro, gik FCK-spillerne og staben ikke overraskende jubel-amok i spillerbussen på vej hjem fra udekampen i Viborg.

Herefter blev de mødt af tusindvis af FCK-fans på Frederiksberg, inden de slog sig løs på den eksklusive natklub Museo.

