Aktiekursen stikker helt af

Parken-aktien er i storform efter FC København sikrede sig billetten til Champions League-gruppespillet onsdag aften efter en samlet 2-1 sejr over Trabzonspor.

Parken opjusterede således forventningerne med 125 mio. kr., så man nu forventer et plus mellem 250-275 mio. kr. for året.

De flotte bedrifter på banen fik samtidig aktiekursen til at stige hele 8,2 procent, så den landede i kurs 98,6 kr.

Nu kan FC København se frem til jackpot. Der er 116 mio. kr. i startpenge for kvalifikationen til gruppespillet.

Jess Thorup kunne juble efter pladsen i Champions League kom i hus. Foto: Fransisco Sero/Ritzau Scanpix.

Derudover kommer koefficientbonussen, som udbetales i forhold til, hvordan klubberne har præsteret på ranglisten de seneste år.

FC København er nummer 28 af de 32 deltagende klubber. Det udløser fem andele til FCK af 1,137 mio. euro, hvilket svarer til 5,685 mio. euro. Omregnet er det 42,64 mio. kr.

Derudover kommer så andelen fra Marketpoolen, der har fået en langt lavere økonomisk vægt end tidligere. Her er der sket ændringer i forhold til tidligere, hvor man havde en skandinavisk pulje.

Andreas Cornelius trak det korteste strå og må nøjes med Europa League. Foto: STR/Ritzau Scanpix.

Her skulle klubberne dele pengene, hvis flere skandinaviske klubber deltog i Champions League.

I dag handler det kun om, hvor meget der betales for rettighederne i det enkelte land. Kilder som Ekstra Baldet har talt med vurderer, at FC København har udsigt til et beløb i niveauet 20-25 mio. kr. fra den konto.

Dertil kommer store entreindtægter og ikke mindst sejrsbonus fra de seks kampe.

Hver kamp udløser svimlende 21 mio. kr. i bonus. Hver uafgjort er syv mio. kr. værd på bundlinjen.

