Aldrig set bedre

Veteranen Nicolai Boilesen dybt imponeret over de offensive strenge, som FCK har at spille på

Han har snart været syv år i FC København og er sammen med Rasmus Falk den spiller med længst tilknytning til klubben fra den nuværende trup.

Derfor er forudsætningerne for at vurdere de holdkammerater, han har haft gennem den lange periode, gode for Nicolai Boilesen.

Og her har den 31-årige rutinerede stopper bemærket én speciel ting.

Nicolai Boilesen leverede en fin indsats, da han spillede fra start for første gang i ti måneder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Offensivt fra midterlinjen og frem på banen kan jeg ikke mindes vi har set bedre ud, end vi gør lige nu.

- Vi har en offensiv med et sprudlende kombinationsspil, hvor vi virkelig spiller hurtigt. Og lykkes den ene offensiv spiller ikke, så skifter vi bare en anden ind.

- Men når vi har bolden så højt på banen, så efterlader det meget rum bagved. Derfor skal vi være bedre til, at chancerne til modstanderne ikke bliver store, siger Nicolai Boilesen.

Netop offensiven hæftede Jacob Neestrup sig også ved.

- Vi spiller voldsomt godt, når vi er i vores bedste perioder. Der er tempo i spillet, og vi er dygtige til at bevare roen, siger FCK-træneren, der er godt tilfreds med den store bredde, han har til rådighed.

- Når du skal spille 13-15 kampe mere end AGF, så skal du have en stor bredde. Og den kan jeg på ingen måder klage over, siger han

Nicolai Boilesen fik en korsbåndsskade mod Brøndby i oktober sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Fredag spillede Nicolai Boilesen for første gang i ti måneder fra start for FC København. Han fik en korsbåndsskade mod Brøndby i oktober sidste år og har knoklet for at vende tilbage til topniveau.

Det skete for nylig, da han blev skiftet ind mod Randers. Fredag var det hans første start. Og det gik rigtig godt for den rutinerede stopper, der spillede med stor autoritet og sikkerhed.

- Planen var, at jeg kun skulle spille en halvleg, men jeg havde det godt. Jeg havde ingen smerter i knæet og min krop reagerede fint, så jeg kunne sagtens spille en time, siger han.

