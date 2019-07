Alvorligt nyt: FCK-profil misser hele efteråret

Nicolai Boilesen har karrieren igennem slidt med mange alvorlige skader. I FC København var han så småt ved at have gang i et længere stabilt forløb uden store skader, men nu er den gal igen.

Boilesen blev skadet i tirsdagens testkamp mod FC Orenburg, og nu har en scanning vist, at der er tale om en alvorlig knæskade, der holder ham ude i seks til ni måneder.

- Jeg kunne mærke med samme at den var gal, og det blev desværre bekræftet i dag, siger Boilesen til klubbens hjemmeside.

- Det er en alvorlig skade for en fodboldspiller, men andre har haft lignende skader og er kommet stærkt igen, så jeg må bare indstille mig på operation og lang genoptræning og arbejde hen mod at komme stærkt tilbage til næste år, siger Boilesen.

Boilesen er selvfølgelig knust over ikke at kunne hjælpe sine holdkammerater, men vil være en støtte uden for banen.

Tidligere på dagen lød det også, at FCK må vinke farvel til en anden profil fra forsvaret, der nærmer sig et salg på næsten 100 millioner kroner.

