Arrig Ståle: - Direkte løgn!

Interessen for Victor Nelsson er brandvarm, men Ståle Solbakken afviser blankt, at der er et konkret bud fra Aston Villa

Tingene går ikke Ståle Solbakkens vej i FC København for tiden.

Søndag aften smed københavnerne en 2-0-føring mod oprykkerne fra Vejle, og de ellers sejrsvante løver ligger efter tre runder på Superligaens næstsidste plads med ét sølle point.

- Det er meget bekymrende efterhånden. Vi er slet ikke der, hvor vi gerne ville være, og det er mit ansvar. Pointtabet er meget symptomatisk for vores periode lige nu med mange kampe og endnu mere modgang, sagde Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken hoppede og dansede af raseri i Nørreskoven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Læg dertil at den norske manager er i overhængende fare for at miste en af sine få lyspunkter på sit hold, da der er massiv interesse for Victor Nelsson fra Premier League.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så ligger der et bud på i omegnen af 75 mio. kr. på Solbakkens bord for Victor Nelsson.

Aston Villa, med den tidligere FCK'er Johan Lange i sportsdirektørstolen, har taget teten i kampen om Nelsson.

Det afviser Ståle Solbakken dog pure, og han var meget kontant i sin udmelding til Ekstra Bladet:

- Hvis du tror, at Johan Lange lægger et bud på Victor Nelsson, en spiller han kender meget godt, i de sidste dage i transfervinduet, så er du helt gal på den.

- Der er tale om direkte løgn fra Ekstra Bladets kilder. Det ville Johan aldrig gøre. Der er intet bud på bordet fra Aston Villa.

Er der bud eller interesse fra andre klubber i Premier League?

- Der er intet konkret på Victor Nelsson her og nu.

Victor Nelsson har været et lyspunkt i FCK, og der er massiv interesse fra Premier League. Foto: Jens Dresling

Hovedpersonen selv, Victor Nelsson, var noget mindre bastant i sin udmelding til Ekstra Bladet.

- Sådan noget klarer min agent, og der er ikke noget, der har været så konkret, at det er kommet til mig.

Føler du dig klar til at tage skridtet til Premier League allerede?

- Det er i hvert fald den liga, som jeg drømmer om at spille i og har sat mig som mål at komme til. Så det er da et interessant skulderklap, men om det skal ske allerede her og nu, det har jeg ikke tænkt så meget over.

