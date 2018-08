Avis: Belgisk klub vil have FCK-profil

Et klubskifte har været på dagsordnen for Peter Ankersen denne sommer, men med godt to uger til transferdeadline er timeglasset ved at løbe tør for sand for den danske højre back.

Nu kan der imidlertid være opstået en mulighed i Belgien.

Het Nieuwsblad skriver torsdag, at den belgiske klub KAA Gent lurer på Peter Ankersen, og der skal ifølge avisen være tale om konkret interesse.

Det bemærkes dog samtidig af Het Nieuwsblad, at FC København ikke ønsker at sælge 27-årige Ankersen.

For 14 dage siden gav Ståle Solbakken en opdatering på transfersituationen hovedstaden, og i den forbindelse var meldingen fra den norske FCK-manager meget klar, når snakken faldt på Peter Ankersen.

- Ankersen bliver her, lød det fra Ståle Solbakken.

AA Gent blev nummer fire i den belgiske liga i sidste sæson.

