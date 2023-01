Baby-lykke i FCK

Backen Christian Sørensen blev far for anden gang i weekenden

Hvis nogen undrede sig over, at Christian Sørensen slet ikke var med FC København til Tyskland i weekenden, hvor de danske mestre mødte Bayer Leverkusen i en træningskamp, så kan de nu ånde lettet op.

For venstrebacken var hverken skadet eller på vej til at blive solgt. Næ, han var i stedet blevet hjemme, fordi han lørdag nat blev far til sit andet barn.

Det fortæller en glad farmand til holdets hjemmeside.

- Det går rigtig fint. Det har været lidt hektisk.

- Jeg havde nogle ekstra dage til at være sammen med familien og få det hele til at spille derhjemme. Sådan er det, når man har en på snart to år også. Så er der lige nogle ting, der skal koordineres, siger Christian Sørensen.

Annonce:

Det er mere end to måneder siden, at FC København og dermed også Christian Sørensen senest var i kamp, så han kunne sådan set godt have brugt turen til Tyskland, hvor træner Jacob Neestrup fik brugt stort set hele truppen, der dog endte med at tabe 1-0 til Leverkusen.

Foto: Jens Dresling

- Det er klart, at jeg savner at spille kampe, og jeg ville gerne have vært med nede i Tyskland. Men der var lige noget andet, der var lidt vigtigere, siger Christian Sørensen.

Han er dog ikke helt rusten, for opstartstræningen har trods alt været i gang i tre uger.

- Jeg føler, at jeg står et godt sted. Der er blevet lagt gode programmer, og der er god træning. Nu er det min første opstart med holdet, så der er nogle ting, jeg skal vænne mig til og køres ind i.

- Nu kender jeg heldigvis 'Nees' fra tidligere og kender hans måde at spille og tænke fodbold på. Så det er forholdsvis nemt for mig at falde ind i.

- Så jeg føler, at jeg står et godt sted. Men jeg vil også gerne i gang med at spille nogle kampe.

Annonce:

Det får Christian Sørensen mulighed for torsdag i næste uge, hvor FC København møder Hvidovre fra 1. division i en træningskamp.