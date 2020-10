Ballade i løveland: FCK kyler talenter ud

Tre spillere på FCK's U19-hold stoppede pludseligt tre kampe inde i den nye sæson. Klubben kan ikke genkende historie om, at en voldelig episode skulle have udløst to af spillernes exit

Det er ikke kun på Ståle Solbakkens Superliga-mandskab, at der har været problemer i FC København i denne sæson.

Også blandt 'Løveungerne' har der været uro, og det har fået konsekvenser for i hvert fald et par af klubbens unge talenter.

FCK har valgt at skille sig af med to spillere fra ungdomsafdelingen for et brud på interne retningslinjer.

Det drejer sig om en 17-årig og en 18-årig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de ikke blevet fyret, men har selv skrevet under på en ophævelse af deres aftaler.

Én episode var dråben

I fodboldmiljøet har der floreret flere forskellige historier om, hvad der er den konkrete årsag til udsmidningen.

Det skulle angiveligt være en konkret episode, der fik klubben til at handle.

Her skal en yngre spiller være blevet udsat for vold. Episoden blev ifølge kilder, som Ekstra Bladet har talt med, optaget på video.

Ekstra Bladet har henvendt sig til FC København, men klubben ønsker ikke at kommentere sagen.

Den henviser til, at der er tale om personalesager. Til det konkrete spørgsmål om en voldelig episode skriver kommunikationschef Jes Mortensen i en mail til Ekstra Bladet:

- Helt generelt så udtaler vi os ikke om vores spillere i talentafdelingen, men den udlægning kan vi ikke genkende. Spillerne er stoppet efter gensidig aftale.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi for at høre, om der foreligger en anmeldelse af den pågældende episode. Det er ikke tilfældet.

Måtte hente ny målmand

Den københavnske klub skred til handling i starten af september, og de to talenter røg ud.

Den 18-årige havde fået fuld spilletid i sæsonens tre første kampe på U19-holdet.

Men da FC København 12. september mødte Brøndby på udebane, var han ikke længere end del af truppen og er ligesom den 17-årige for længst blevet slettet fra klubbens hjemmeside.

Den pludselige afsked med ham betød, at FC København følte sig tvunget til at reagere, da han efterlod sig stort et hul på U19-holdet.

Klubben var på en intens jagt efter en erstatning og hentede en finsk spiller på en lejeaftale. Han fik debut i 6. spillerunde i slutningen af september.

Den 17-årige har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været skadet på det seneste.

Også en 19-årig spiller er stoppet i FCK ganske pludseligt omkring samme tidspunkt som de to andre.

Han har tidligere været med omkring Superliga-holdet og har også ungdomslandskampe på cv'et. Han er dog blevet overhalet af andre og var ikke en, man i FCK så som en kommende Superliga-spiller.

Det er ikke unormalt, at ungdomsspillere får ophævet aftaler, fordi der ikke længere er en tro på, at de kan tage de nødvendige skridt og derfor har bedre af at komme til en anden klub.

Det kan være tilfældet med den 19-årige, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Han afviser kategorisk at skulle være røget ud. Han siger, at han forlod FCK inden den pågældende episode for at søge nye udfordringer. Spilleren har siden fundet en ny klub.

