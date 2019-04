'Bandekrigen' fortsætter i Parken

Skærtorsdag er dagen, hvor bandekrigen i Parken blussede op igen.

Op til kampen mod FC Midtjylland har FC København nemlig flyttet reklamebanderne i Parken længere frem end normalt.

Kristian Bak har lige tjekket afstanden fra bander til bane i Parken. De står tæt på. Og tættere på i den anden side...#sldk #fckfcm #indkast #detaljer pic.twitter.com/stAcSSEEHl — Andreas Kraul (@KraulDR) April 18, 2019

Det skete også i november, da FC Midtjylland senest var på besøg.

Herningenserne er ikke i tvivl om, at det er for at stække Kian Hansen, der dermed ikke får langt tilløb til sine lange indkast.

Selv påpegede FC København i november, at det dengang skete af andre årsager:

- De var rykket, fordi der er lagt en helt ny belægning rundt langs banen op til kampen, sagde Jes Mortensen, der er FCK’s kommunikationschef.

Han gjorde det dengang klart, at banderne formentlig ville blive rykket tilbage, og at der derfor kun var tale om en engangsforestilling.

Det skete også, men nu er banderne altså - tilfældigvis til en kamp mod FC Midtjylland - flyttet tættere på sidelinjen igen

Reglerne foreskriver, at banderne skal være opstillet mindst en meter fra sidelinjen, så FC København bryder altså ingen regler ved at gøre det.

