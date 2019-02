Bedst i Europa? - Det er helt surrealistisk

PARKEN (Ekstra Bladet): Rasmus Falk rystede på hovedet.

Han ser det ellers næsten hver eneste dag til træningen, men fynboen har ligesom så mange andre svært ved at forstå, hvor god Robert Skov egentlig er på frispark.

- Det er helt surrealistisk. Det burde ikke være muligt! Jeg tror ikke, at der er nogen, der har en bedre statistik end ham.

- Det kan jeg ikke tro. Jeg skal i hvert fald se det først, sagde FCK’eren, der i forårspremieren i Parken fremtvang to frispark uden for feltet mod sin tidligere klub.

Rasmus Falk fremtvang de to frispark, som Robert Skov sendte i kassen. Foto: Lars Poulsen

Med Robert Skov på banen er det næsten som et straffespark.

Superliga-topscoreren plaffede med største selvfølgelighed dem begge i kassen, inden han med kampens sidste spark viste, at han også kan på straffespark.

Taler for sig selv

6-1 til FCK og tre kolde mere fra kassen til 22-årige Skov, der nu står noteret for 21 Superliga-mål 21 kampe inde i sæsonen.

- Det taler for sig selv. 21 mål for en midtbanespiller! Jeg har oplevet en mand med sådan et spark en gang før.

- Det var i Køln, hvor vi havde Lukas Podolski, sagde FCK-manager Ståle Solbakken, der især smilede ude på bænken, da den mørkhårede midtbanespiller i 2. halvleg sendte sit frispark ind bag Grytebust.

For en mand i OB-muren var allerede begyndt at gå op mod midten. Han viste godt, hvor bolden ville ende, da den havde passeret ham. Det viste alle andre i Parken også.

Ståle Solbakken har et fantastisk våben i Robert Skovs exceptionelle sparketeknik. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

- Viktor (Fischer, red.) mener, at får vi et frispark lige uden for feltet, så vil modstanderen sige, at den var indenfor, grinede FCK-manageren, der i hvert fald har ét våben, som FC Midtjylland ikke kan matche:

- Robert er dem overlegne på frispark.

Tænker ikke så meget

Superligaens kanonkonge er ikke meget for at rose sig selv.

For som han sagde, havde Rasmus Falk ikke fået to frispark, havde han ikke scoret.

Han lader hellere venstrebenet tale. Men hvad er hemmeligheden bag den fremragende sparketeknik? Den er ganske kedelig: Mange års hårdt arbejde på træningsbanen.

Robert Skov har altid elsket at træne frispark, og det gør han stadigvæk, når muligheden er der.

- Jeg har arbejdet hårdt for at kunne stå der og have den tro på mig selv i de situationer. Det er fedt at se dem gå ind i kamp. Det er der, at det tæller, sagde Robert Skov, der ikke tænker specielt meget, når han liner op til sit speciale:

- Hvis ikke man har trænet så meget, tænker man nok meget. Men hvis man har trænet meget, tænker man ikke så meget.

- Kroppen husker, hvad du gør. Det kræver træning at sparke den ind i kamp, og jeg elsker at træne.

Robert Skov jubler efter sin anden af tre scoringer mod OB. Foto: Lars Poulsen

Med sine tre scoringer nærmer Robert Skov sig med frisparksfart Ebbe Sands Superliga-rekord.

28 gange scorede den nuværende Brøndby-sportsdirektør i en sæson tilbage i de glade 90’ere på Vestegnen.

Robert Skov har 15 kampe til at lave de otte mål, der vil give ham rekorden alene.

Det er svært at se, at det ikke skulle ske…

