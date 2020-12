- Bedstemor havde gjort som Ståle

FC København har vundet 13 mesterskaber, siden klubben blev grundlagt i 1992. De otte af gangene har Ståle Solbakken været klubbens træner, men det første af nordmandens mesterskaber var ikke så meget hans fortjeneste.

Det vurderer Niels-Christian Holmstrøm, der dengang sad som sportsdirektør og først gik af efter netop dette guldtogt.

- Jeg var glad for, at jeg havde fået Carsten V ind som assistent, og vi fik uddannet en skidedygtig sportsdirektør. Derfor kunne man overdrage i god ro og mag samtidig med, at man kørte en ny træner ind, siger Holmstrøm i podcasten Bech bag bolden.

- Jeg ved godt, at Ståle praler af at han har vundet mesterskabet i 2006, men der siger jeg ligesom de gamle ord, at det kunne Hans Bjergs bedstemor også have vundet, fordi det mandskab, Hans Backe havde skabt, kunne ikke undgå at vinde mesterskabet i 2006, siger Holmstrøm.

Holmstrøm er for nylig trådt ud af bestyrelsen i FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ståle Solbakken stoppede som træner og sportsdirektør i FCK i oktober, da han blev fyret. Nu er han norsk landstræner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

De gamle ord om Hans Bjergs bedstemor hentyder til den tidligere næstformand i DBU og formand i Divisionsforeningen Hans Bjerg Pedersen, der mente, at 1980'ernes OL-landshold var så godt, at selv hans bedstemor kunne have haft den succes med holdet, som Richard Møller Nielsen havde det.

Ståle Solbakken overtog FCK ved vinterpausen 2005/2006 fra den svenske træner Hans Backe, da holdet lå fire point foran Brøndby, og selvom det blev til 0-3-nederlag i forårspremieren på Brøndby Stadion, så endte Ståles hold med at vinde Superligaen med seks point ned til Brøndby.

