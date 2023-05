Begræder FCK-exit: - Det bliver sgu hårdt

Efter seks år side om side, er det inden længe tid til at sige farvel.

FC Københavns anfører, Carlos Zeca, forlader klubben, når hans kontrakt udløber efter sæsonen, og det er særligt vemodigt for Nicolai Boilesen.

De seneste mange måneder har de gået op og ned af hinanden, efter de begge har siddet ude med langtidsskader, men deres forhold rækker langt ud over det.

Derfor er det heller ikke nemt for Boilesen at skulle sige farvel til midtbanespilleren, der fortsætter karrieren i græske Panathinaikos.

- Det bliver sgu hårdt. Jeg har jo været meget sammen med Zeca og har spillet med ham i seks år, siger Nicolai Boilesen til Ekstra Bladet.

- I de år har han været en fantastisk person på banen og endnu mere fantastisk uden for. Der kommer til at blive et stort afsavn, men det er jo en del af det at spille fodbold. Det er sjældent, man får lov til at spille med den samme spiller i så mange år.

De to rutinerede FCK-spillere har været igennem utallige op- og nedture sammen de sidste seks år. Foto: Lars Poulsen

Særligt bånd

Den 31-årige forsvarsspiller har ligesom Zeca været en af de mere erfarne kræfter i FC København-truppen de seneste mange sæsoner, hvor det blandt andet er blevet til to danske mesterskaber og flere store europæiske oplevelser sammen.

Derfor er det også et særligt forhold de to stjerner har til hinanden.

- Jeg tror også, vi har en del tilfælles. Zeca har børn, jeg har børn. Vi har en alder, hvor vi hele tiden har fulgt hinanden og været en del af en gruppe af ledere, der er i truppen.

- Vi har også meget den samme humor, så der er bare et specielt bånd. Det er ikke, fordi vi har hængt en masse ud sammen uden for banen, men vi har stadig set hinanden mere, end vi har set vores familie de sidste seks år.

NIcolai Boilesen ønsker derfor også Carlos Zeca alt det bedste, når han vender tilbage til den klub, han tørnede ud, inden han i 2017 tog turen til den danske hovedstad.

- Jeg ønsker ham og hans familie alt det bedste, og jeg ved, at han i sit nye skridt i karrieren vil trives og gøre det fantastisk der også.

- Så håber jeg, at vi får set en masse til hinanden på den ene eller anden måde i fremtiden.