Bekræfter: FCK køber kantspiller

FC København fortsætter oprustningen i jagten på DM-guldet, og torsdag aften bekræfter FCK, at man henter kantspilleren Paul Mukairu i Antalyaspor.

22-årige Paul Mukairu får en kontrakt frem til udgangen af 2025, og han får nummer 17 i den hvide trøje.

Sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen er yderst tilfreds med sin nye spiller.

- Paul opfylder de ønsker, vi har haft til en kantspiller, fordi han med sin fart og én mod én evner giver os nogle andre redskaber og nye muligheder til offensiven, siger Peter Christiansen til FCK's hjemmeside.

- Paul har allerede prøvet en del i sin karriere i Tyrkiet, men ikke mindst i Anderlecht, som spiller i en liga, der kan sammenlignes i nogen grad med vores.

- I et godt og professionelt miljø i Belgien tog han nogle rigtigt flotte skridt i sin udvikling og beviste, at han kan spille under det tryk, der er i så stor en klub, og hvor forventningspresset ligner det, der er i F.C. København.

- Vi glæder os meget til at få Paul ombord og se ham bidrage her i København. Nu har vi en række interessante typer og muligheder til kanterne, og så er det op til Jess og staben at vælge, siger Peter Christiansen.

Det var mediet Fotomac der som det første kunne skrive, at den 22-årige kantspiller var ny FC København-spiller, ligesom A Spor kunne berette, at Paul Mukairu havde bestået lægetjekket i København.

Paul Mukairu har spillet 17 kampe og scoret tre mål i den tyrkiske liga i denne sæson. Han har desuden en fortid i Anderlecht. Nigerianeren gør sig på begge kanter, ligesom han kan spille helt fremme.

Paul Mukairu er FC Københavns tredje handel denne vinter.

Peter 'PC' Christiansen og co. har også hentet Denis Vavro på en lejeaftale og angriberen Khouma Babacar på en permanent aftale ganske gratis.

Peter Christiansen afviser ikke at slå transferrekorden i januar

