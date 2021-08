Bekræfter tilbud på FCK-angriber

FC København har planer om at sælge sin danske U21-landsholddspiller Mohammed Daramy til Club Brugge, skriver klubben i en selskabsmeddelelse.

- F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Mohammed Daramy fra belgiske Club Brugge NV. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået, lyder det.

- Parken Sport & Entertainment A/S har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer. Såfremt en endelig aftale måtte blive indgået, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

19-årige Mohammed Daramy var senest i aktion mod Brøndby i weekendens derby. Han har spillet 88 kampe på førsteholdet siden debuten i 2018 og har scoret 15 gange.