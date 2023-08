Bekræftet: FCK sender Mukairu til Reading

Paul Mukairu tager en tur til England.

Dette har FC København netop meldt ud på deres hjemmeside.

Mukairu skifter således til Reading FC på en lejeaftale, der gælder for den kommende sæson.

Peter 'PC' Christiansen siger følgende:

- Paul (Mukairu, red.) har været professionel i hele sin tid i København og god at have i truppen, hvor han har bidraget godt på træningsbanen og givet sit bedste, når han har fået sine muligheder på banen.

- Der er dog et stykke til kontinuerlig spilletid for ham i FCK, så derfor er denne løsning god for begge parter, og vi håber, at han får en masse spilletid og succes i Reading, afslutter PC.

23-årige Mukairu har spillet 25 kampe for FCK siden skiftet fra Antalyaspor.