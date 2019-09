Bekymret Ståle: - Voldsom belastning

FCK-truppen er fysisk og psykisk udfordret. Efteråret bliver en kamp for at holde trit med FCM, mener Ståle Solbakken

AALBORG (Ekstra Bladet) Så gik den ikke længere for FC København, der i sin ottende Superliga-kamp denne sæson måtte se sig slået af et sprudlende AaB-mandskab.

Gassen var ganske enkelt gået af FCK-ballonen i Aalborg, og denne begyndte at lække allerede i torsdags i Riga og punkterede altså fuldstændig søndag i det nordjyske.

- AaB var friskere end os. Drengene kæmpede forbilledligt, men vi var ikke gode nok på nogen parametre i kampen, og vi havde ikke mere at skyde med til slut. Det har været en voldsom belastning af truppen, særligt på grund af skader, sagde Ståle Solbakken, der udtrykte bekymring for, om FCK formår at hænge på titelkonkurrenterne fra FC Midtjylland hen over efteråret.

- Jeg vil ikke stå at pibe over, at vi skal spille torsdag og søndag det meste af efteråret. Det har vi heldigvis gjort os fortjent til. FCM skal kun spille hver søndag, og jeg kan da godt være lidt urolig for, at vi kommer til at smide nogle point til dem i efteråret. Men vi må hænge på dem, så godt som vi kan, lød det med det sædvanlige drillende glimt i øjet fra den norske manager.

Der er ingen tvivl om, at selv om Ståle Solbakken smed en hentydning til, at FCM igen fejlede i Europa, så er FCK-chefen urolig for, om efterårets tætte kampprogram reelt kan komme til at koste i den hjemlige turnering.

- Vi skal i hvert fald ikke opleve en forværring af den skadesbonanza, vi har været udsat for. Jeg er glad for, at landskampspausen kommer nu, så vi kan bygge noget fysik på Biel og Santos. Derudover kommer Fischer sig oven på sin sygdom og N’Doye er tilbage om tre-fire uger.

- Vi har været ramt psykisk og fysisk siden Røde Stjerne-kampen, men alligevel står vi i Europa League og har syv sejre af otte i Superligaen. Helt dårligt har det altså ikke været.

- Vi har før klaret at spille både Europa og Superliga og samtidig blive mester, når sæsonen slutter. Det må vi bare gøre igen, lød det fra Ståle Solbakken.

FC København tager til Hobro den 15. september i næste runde af Superligaen.

